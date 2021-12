Sanremo: in via Palazzo ha aperto 'Il Fiocco', un nuovo format di negozio per bambini che offre calzature, accessori, profumi e borsette di brand famosi

Se state cercando calzature pratiche, comode, sicure e ovviamente fashion per i vostri figli, in via Palazzo, 65 a Sanremo ha aperto 'Il Fiocco', un nuovo negozio di calzature firmate per bambini, con vestibilità dal 25 al 39, sia per bimbe che per maschietti.

“Si sa che le calzature sono importanti non solo per noi grandi - ha spiegato la titolare Simona Ferri - ma anche e soprattutto per i più piccoli. Se per noi le scarpe sono solo una questione di stile e qualità, per i più piccoli rappresentano invece una necessità per camminare con il massimo comfort, correre e giocare in piena libertà. Per questo le scarpe dei bambini vanno sempre scelte con grande cura, facendo attenzione a materiali e dettagli, oltre che a stili e colori. Ecco perché abbiamo scelto brand di punta come Chiara Ferragni Collection, Liu Jo, Polo Ralph Lauren, Michael Kors e Richmond e altri che presto aggiungeremo alla lista. Ci impegniamo a trovare le calzature migliori per accompagnare i vostri figli in ogni fase della crescita”.

Se cercate il meglio per i vostri piccoli con un occhio allo stile e uno anche al rapporto qualità/prezzo, allora “Il Fiocco” fa per voi!

Il Fiocco propone anche accessori, profumi e borsette ed è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 19,30, chiuso la domenica e il lunedì.

Per ulteriori informazioni potete chiamare al 0184 951983.