L'Istituto Oceanografico di Monaco riceve una grande donazione da Jean Malaurie, simbolo dell'esplorazione polare

Figura emblematica dell'esplorazione polare, Jean Malaurie ha donato all'Istituto Oceanografico di Monaco gran parte delle sue collezioni, archivi ed effetti personali che rappresnetano 70 anni di vita dedicata ai popoli dell'Artico.

Una parte sarà presentata nella primavera del 2022 in occasione della mostra "Polar Mission" al Museo Oceanografico, un anno che segnerà anche i 100 anni dell'esploratore.

È stato in occasione di una visita personale di SAS il Principe Alberto II a Jean Malaurie il 21 novembre 2019, che quest'ultimo ha espresso il suo desiderio di lasciare in eredità le sue collezioni al Principato di Monaco, in un luogo che sarebbe in grado di garantire la loro promozione e la più ampia diffusione possibile. Considerando il personalità del donatore - all'incrocio tra esploratore e ricercatore, come il principe Alberto I di cui Jean Malaurie è un grande estimatore - l'Istituto Oceanografico è stato proposto da SAS il Principe Sovrano per diventare il custode e il principale gestore di questa donazione.

L'atto di donazione è stato così firmato tra Jean Malaurie e l'Istituto Oceanografico, rappresentato dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Professor Philippe Taquet, il 19 novembre a Dieppe.

La collezione è composta da quasi 500 oggetti (archivi personali, medaglie, decorazioni, ecc.), 200 ore registrazioni, quasi 5.000 fotografie (stampe e diapositive) e la slitta di Sir Wally Herbert (1934-2007), primo conquistatore del Polo Nord geografico, offerto da quest'ultimo a Jean Malaurie.

"In questo giorno solenne della donazione delle mie collezioni artiche all'Istituto Oceanografico - che sarà scientificamente sostenuto dal "Jean Malaurie Monaco-UVSQ Arctic Research Institute" - Ho il grande onore di celebrare questo organismo di unione artica internazionale in stretta alleanza con le popolazioni indigene di Siberia, Lapponia, Groenlandia, Nunavik, Nunavut e dell'Alaska. Rispetto per loro e per la natura che li trascende” ha dichiarato Jean Malaurie. Per valorizzare questo patrimonio, il 26 novembre è stato firmato al Museo un accordo tripartito. rilievo oceanografico di Monaco tra Jean Malaurie, l'Università di Versailles Saint-Quentin-en Yvelines (UVSQ), rappresentato dal suo presidente Alain Bui, e l'Istituto Oceanografico, rappresentato dal suo Il Direttore Generale Robert Calcagno, alla presenza di SAS il Principe Alberto II di Monaco