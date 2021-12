Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

Giovedì 9 Dicembre 2021 ore 20,30

À Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



"Et si les oeuvres d'art pouvaient parler"

Dal 9 dicembre all'11 Dicembre 2021 ore20,30, il sabao spettacolo supplementare ore 18

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



Dom Juan

Dal 10 dicembre al 12 dicembre 2021 ore 20,30, la domenica ore 16

Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



"Complices"

Domenica 12 Dicembre 2021 ore 15

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



Improvisation

Domenica 12 Dicembre 2021 ore 20,30

Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



Exposition temporaire "Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



BELVÉDÈRE

Marché de Noël

Domenica 12 dicembre 2021

Place du village



CANNES

SPECTACLE JÉRÔME BEL

Isadora Duncan

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 19

Palais des festivals et des congrès



SPECTACLE BALKIS MOUTASHAR

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 21

Palais des festivals et des congrès



SPECTACLE LE FADA COMEDY CLUB

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



SPECTACLE CIE WANG RAMIREZ

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès



CONCERT AUSGANG / EUTEÏKA

Sabato 11 dicembre 2021 ore 20,30

MJC Picaud / Studio 13



SPECTACLE DAMIEN JALET & KOHEI NAWA

Sabato 11 dicembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE BEAVER DAM COMPANY EDOUARD HUE

Sabato 11 dicembre 2021 ore 17

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE SHOWCASE

Sabato 11 dicembre 2021 ore 16

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



PLATEFORME STUDIOTRADE

Masterclass, showcases et projections de court-métrages

Palais des festivals et des congrès



SPECTACLE Théâtre SOIF

Par Artist’Okrat Prod

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



PROJECTIO DanseCAROLYN CARLSON "LE JET DE L’ESPRIT EN ÉVEIL"

Film portrait documentaire - Avant-première

Domenica 12 dicembre 2021 ore 10

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT IMMERSION-BACH

Domenica 12 dicembre 2021 ore 16,30

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



SPECTACLE CAROLYN CARLSON COMPANY

Domenica 12 dicembre 2021 ore 18

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



CONCERT NOËL DES SUZUKIS

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 17

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT RÉCITALS DE NOËL

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 20

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXPOSITION HOMMAGE À ROSELLA HIGHTOWER

Fino a domenica 12 dicembre 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL DE DANSE 2021

4e édition

Fino a domenica 12 dicembre 2021

www.festivaldedanse-cannes.com



EXPOSITION SYSTÈME CASTAFIORE

Fino a Domenica 12 décembre 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Le Kid

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 bis, Bd de la Colle Belle - 06510 CARROS



Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



LE BROC

Noa “letter to Bach”

Sabato 11 dicembre 2021 ore 20,30

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

MOrisse

Sabato 11 dicembre 2021 ore 20,30

Auditorium Joseph Raybaud - Levens



MENTON

Noël à Menton

Fino al 2 gennaio 2021

Programma integrale su www.menton.fr/noel



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 10 dicembre 2021 e domenica 12 dicembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Marché des collectionneurs

Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021dalle 9 alle 19

Place du cap



Conférence diaporama "Les Noëls à Menton (1954-1964)" par Jean-Claude Volpi

Sabato 11 dicembre 2021 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer 06500 Menton



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 13 dicembre 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 13 dicembre 2021 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 14 dicembre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 14 dicembre 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin du Riviera Palace

Jardin de Palace de la Belle Epoque

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 10,30

Entrée du parc,

28 Avenue Riviera



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



EXPOSITION "SIRIUS" DE CHRISTELLE ESPERTO

Fino all’8 gennaio 2022

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Voile - Monaco Sportsboat Winter

Da giovedì 9 dicembre a domenica 12 dicembre 2021

Baie de Monaco



Chaplin, 1939

Da giovedì 9 dicembre a sabato 11 dicembre ore 20,30 e domenica 12 dicembre ore 16,30

Théâtre des Muses45

boulevard du Jardin Exotique



Anne Parillaud

Giovedì 9 dicembre 2021, dalle 16 alle 18

L'actrice Anne Parillaud présentera son premier roman, "Les Abusés".

Hôtel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Conférence "Les Femmes Derrière La Caméra au Temps du Muet"

par Vincent Jourdan

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 18

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Monaco Dance Forum

Sabato 11 dicembre ore 19,30 e domenica 12 dicembre 2021 ore 15

Monaco Dance Forum : "L'Heure Exquise", représentations chorégraphiques de Maurice Béjart par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Pinocchio

Sabato 11 dicembre ore 14,30 e 16,30 e Domenica 12 dicembre 2021 ore 11, Théâtre des Muses

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Il Corsaro

Domenica 12 dicembre 2021 ore 15 e martedì 14 dicembre 2021 ore 20

Auditorium Rainier III - Salle Yakov Kreizberg

"Il Corsaro" (version de concert) de Giuseppe Verdi avec Giorgio Berrugi, Irina Lungu, Artur Rucinski, Roberta Mantegna, In-Sung Sim, Maurizio Pace, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Massimo Zanetti, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Monaco Dance Forum

Martedì 14 dicembre 2021 ore 14 e mercoledì 15 dicembre 2021 ore 19,30

Monaco Dance Forum : "Hamlet", représentations chorégraphiques de Matteini & Broeckx par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Concert Jeune Public

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 15

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public avec Anne Maugue, flûte, Jean-Marc Jourdin, hautbois, Véronique Audard, clarinette, Franck Lavogez, basson, Didier Favre, cor, Sophia Steckeler, harpe, Julie Depardieu, récitante, et Katerina Barsukova, artiste sur sable. Au programme : Tchaïkovsky Piotr Ilitch

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Pause Philo

Sabato 11 dicembre ore 11

Exposé "Eco-féminisme" organisé par la Médiathèque de Monaco en collaboration avec les Rencontres Philosophiques de Monaco

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Le Messie

Sabato 11 dicembre ore 19

Concert "Le Messie" de George Frideric Handel, dirigé par Errol Girdlestone, avec les solistes Elenor Bowers-Jolley (soprano), Kristin Finnegan (alto), Alexandros Tsilogiannis (ténor), Thomas Dear (basse) et le Ristretto Chamber Choir and Orchestra

Eglise St-Paul's Church

22, avenue de Grande Bretagne



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Fino al 31 ducembre 2021

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à Monaco

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

quai Antoine Ier



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Soirée spéciale Festival de Danse Cannes Côte d'Azur

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 19

Théâtre National de Nice

Festival de danse Cannes - Côte d’Azur Isadora Duncan - Conception Jérôme Bel - Chorégraphie Isadora Duncan. Conférence dansée avec Élisabeth Schwartz, et en alternance, Sheila Atala, Jérôme Bel, Chiara Gallerani. Conseil artistique Rebecca Lasselin.

Promenade des Arts



Petit boulot pour vieux clown

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



C’est pas classique

Dal 10 dicembre 2021 al 12 dicembre 2021

Acropolis - Auditorium Apollon

La musique classique, dans tous ses états.

1 Esplanade Kennedy



Florent Pagny

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 20

Florent Pagny revient sur scène pour fêter son 60eme anniversaire

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Laura Felpin - Ça passe

Dall'11 dicembre 2021 al 12 dicembre 2021

20:30 samedi et 17:00 dimanche

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Le Cosmicomiche

Sabato 11 dicembre 2021 ore 16

Salle Jedrinsky de la Diacosmie

Nice la Plaine - 8 avenue Claude Debussy



Concert de l’Avent

Sabato 11 dicembre 2021 ore 17

Eglise Saint-Francois de Paule

Programme : "on Christmas Night" de Chilcott, Rutter, Dvorak, Purcell, Pergolese, ... Piano : Roberto Galfione - Solistes : Virginie Maraskin et Krizsta Salat Hanga.

9 rue Saint-François de Paule



Festival c'est pas classique

Domenica 12 dicembre 2021 ore 14,30 e 19,30

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



Les toiles magiques

Fino al 12 dicembre 2021

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 dicembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

www.cum-nice.org

65 Promenade des Anglais - 06000 NICE



Laurent Gerra

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 20

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Concert de Noël avec le choeur d'enfants

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 20,30

Musique américaine et nord-américaine. Chœur d’enfants de l’Opéra Nice Côte d’Azur. Direction musicale Philippe Négrel.

Eglise Saint-Francois de Paule

9 rue Saint-François de Paule



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 30 dicembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Luna Park

Fino al 2 gennaio 2022

Acropolis Expositions

Parvis de l'Europe



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



La Vallée Avalée

Fino al 2 gennaio 2022

Lympia Espace Culturel Départemental

Exposition photographique de Marc Pollini.

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino al7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

La Fabrique de Jouets du Père Noël

Dal 10 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Théâtre sur la Mer



Conférence "La nouvelle ruée vers l'or"

Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 18

Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh

Rencontre avec Christian Cariou

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Produits locaux et artisanaux

Place du Général de Gaulle

Sabato 11 dicembre 2021 ore 10 - 18



VENCE

Il était une fois .... Noël

Fino al 2 gennaio 2022

Centre historique, place du Grand Jardin, esplanade Du Bois...

PLACE DU GRAND JARDIN