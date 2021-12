Ecco uno dei regali di Natale da Vip in Costa Azzurra: prendete in affitto con 'soli' 46.000 euro a notte la villa di Karl Lagerfield a Roquebrune-Cap-Martin

Sta facendo tanto parlare la notizia della possibilità di affittare la villa dello stilista Karl Lagerfield sino al 22 dicembre la Roquebrune-Cap-Martin.

Situata sulla punta del Monte-Carlo Beach, e annidata nel cuore di un parco dalla ricca vegetazione e arricchita da una jacuzzi, la villa La Vigie offre una vista panoramica eccezionale sul Mediterraneo, il Principato e la baia di Roquebrune-Cap-Martin.

Da 15.000 a 46.000 euro a notte per un 600 metri quadri su tre livelli e 230 di terrazze e balconi con sei stanze da letto, ben quattro bagni, una grande cucina in cui non manca proprio nulla, una sana biblioteca, il biliardo con 'intorno una grande sala', tre studi, ed una vista sul parco secolare, senza farci mancare la vasca idromassaggio in giardino.

Lo chef privato è compreso nel prezzo, almeno i manicaretti sono garantiti.