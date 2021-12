Ligue 1: trasferte difficili per Nizza e Monaco in casa di Rennes e Paris Saint Germain. Scontri diretti per la salvezza

Buone notizie per le due compagini francesi impegnante in Champions: entrambe passano il turno.

Il Paris Saint Germain, che ha battuto il Brugge, termina al secondo posto il girone A, mentre il Lille, che ha avuto ragione del Wolfsburg, ultima la fase a gironi al primo posto.

Questa sera si disputano le gare di Europa League: Lione – Rangers, SK Sturm Graz – Monaco e Marsiglia - Lokomotiv Moskva e quelle di Conference Ligue con Tottenham – Rennes.



Domani, venerdì 10 dicembre , riprenderà il suo percorso il torneo di Ligue 1 con la penultima giornata di campionato, la diciottesima , che inizierà con Nantes – Lens.



Il torneo, quasi al termine dell’andata, è saldamente condotto dal Paris Saint Germain, mentre le inseguitrici, ormai distanziate di almeno 11 punti si alternano.

Al momento attuale al secondo posto troviamo il Rennes, seguito da Marsiglia, Nizza e Lens.



In coda sono appaiate Saint Etienne e Metz con Clermont e Bordeaux due gradini più in alto. In caduta libera il Lorient giunto alla quinta sconfitta consecutiva.



La classifica cannonieri è guidata da David del Lille con 11 reti, seguito, con 9 reti, dal trio formato da Laborde (Rennes), Ajorque (Strasburgo) e Ben Yedder (Monaco).



Sabato 11 dicembre sono in programma una gara tra due belle formazioni “tranquille”, Brest – Montpellier ed uno scontro tra compagini impegnate nella lotta per salvarsi: Reims – Saint Etienne.



Tutto il resto domenica 12 dicembre quando il Nizza andrà a far visita al lanciatissimo Rennes, una gara da seguire e che potrebbe rivelarsi anche molto bella sotto i profili tecnico ed agonistico, mentre il Monaco incontrerà, al Parco dei Principi, il Paris Saint Germain.



Di forte interesse anche Lille – Lione, gara tra formazioni titolate e Strasburgo – Marsiglia.

Interessanti per i risvolti nella lotta per non retrocedere Metz – Lorient e Troyes – Bordeaux.