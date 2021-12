Alfio Bardolla riceve il “Premio Eccellenza” all’Annual Meeting di ProiezionidiBorsa

Lo scorso 4 dicembre, in occasione del 1° Annual Meeting di ProiezionidiBorsa, testata online salita nell’ultimo anno al primo posto della classifica dei siti finance, Alfio Bardolla, fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (ABTG), azienda leader in Europa di formazione finanziaria personale, ha ricevuto il prestigioso “Premio Eccellenza”.

Queste le motivazioni date da ProiezionidiBorsa per il conferimento dell’importante riconoscimento personale: “Per la professionalità mostrata e i risultati ottenuti nel campo imprenditoriale. Financial coach, imprenditore milionario, investitore e autore di bestseller di finanza personale, Bardolla è uno dei massimi esperti nel campo dello sviluppo personale in Italia”.

Ma non è tutto: grazie ai risultati ottenuti in un periodo difficile come quello attuale, anche la società ABTG, quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è stata insignita del “Premio Eccellenza”.

Nell’ultimo semestre, infatti, ABTG ha messo a segno una crescita del +43%, con ricavi a 7,2 milioni di euro; l’EBITDA è salito dell’87%, attestandosi a 2,2 milioni di euro, e l’EBIT del 161%, a 1,3 milioni. L’utile netto è più che triplicato (+235%), arrivando a 0,8 milioni di euro.

“Ricevere il Premio Eccellenza da una testata prestigiosa come ProiezionidiBorsa, che nell’ultimo anno ha saputo imporsi con professionalità nel panorama delle testate finance grazie a una crescita del 2000% e a una media giornaliera di 3,6 milioni di utenti, è un riconoscimento importante del lavoro che ABTG svolge da tanti anni”, ha commentato Alfio Bardolla. “Oltre a Italia e Spagna, dove siamo già presenti da tempo con i nostri servizi, intendiamo continuare a crescere e ci stiamo rivolgendo anche al mercato russo. La soddisfazione maggiore è che per noi, il nostro, è molto più che un lavoro, ma una vera e propria missione attraverso la quale vogliamo aiutare il maggior numero di persone a raggiungere la Libertà Finanziaria e a migliorare la qualità della propria vita”.