Con l'avvicinarsi delle vacanze di Natale, il negozio dell'Ufficio del turismo di Mentone, Riviera & Merveilles si trasforma in un negozio di Natale!

Circa 200 referenze che diventano idee regalo tipiche del comune e delle valli delle Meraviglie: l'olio d'oliva, le olive e la tapenade dei produttori locali sono un must ma anche biscotti e caramelle al limone, crema spalmabile al limone o all'arancia, limoncello, marmellate, crema di castagne di Berghe, miele del Cairo, per non parlare degli sciroppi di piante selvatiche e delle famose tisane di Breil-sur-Roya.

Gli amanti dell'arte e della decorazione, gli oggetti decorativi ispirati all'opera di Jean Cocteau o i poster e le cartoline del famoso illustratore Eric Garence sono solo alcuni articoli disponibili oltre a candele artigianali o oggetti che siano sia pratici che estetici: la borsa alla moda, le calamite, le borse, le penne, i quaderni, le custodie in cotone e lino, i segnalibri, la borsa o il porta tazze.

I fan della moda (e di Mentone) possono optare per la bella t-shirt di Mentone o per un gioiello della gamma della designer e vetreria castillonnese, Adeline Rincent, oppure i saponi artigianali a base di latte di capra di Castellar, del diffusore di fragranze o, più tradizionale, dell'emblematica eau de parfum di Mentone.

I bambini sono i re della festa e a loro sono dedicati prodotti più teneri tra loro: libri, peluche del Parco del Mercantour o giochi

Informazioni sul negozio online dell'Ufficio del turismo di Menton Riviera et Merveilles: https://www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique

Negozio dell'Ufficio del Turismo 8 avenue Boyer - 06500 Mentone

Dal lunedì alla domenica (a dicembre): dalle 9:00 alle 12:00 - dalle 14:00 alle 18:00

Chiuso il 25 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022 Chiuso alle 17:00 il 24 e il 31 dicembre