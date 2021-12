Il Polo arriva a Vence: ricco programma nel fine settimana (Foto)

La cittadina di Vence, in questo fine settimana, dà spazio all'infanzia e racconta ai bambini quale enorme ed importante patrimonio da tutelare siano le aree delle due zone “polari”, l’Artica e l’Antartica.

Lo fa con laboratori, mostre, giochi, sfilate, concerti, mercatini di Natale e addobbi in città: un ricco programma per un weekend gioioso e soprattutto coinvolgente

Questo il programma

Sabato 11 dicembre 2021

Place Clemenceau " l'Espace enfance "

Dalle 10 alle 17:00: Laboratorio di giochi in legno e da tavolo e attività manuali dalle 14.

Ore 11: Decorazione degli alberi da parte dei bambini degli asili nido, degli assistenti dell'asilo e dei centri ricreativi di Vence, seguita dalla vendita di caramelle da parte delle cooperative scolastiche.

Ore 11,30: Lettura “Raccontami una storia” a cura dell'associazione Ecriture Nomade

Dalle 15 alle 15,30 e dalle 17 alle 17,30: Visita guidata della mostra realizzata nel centro storico "Nella terra di Babbo Natale" a cura dei membri dell'associazione Empreinte Polaire

Ore 15,30: Lettura di fiabe per approfondire la mostra "Nella terra di Babbo Natale" .



Place du Grand Jardin

Dalle 9 alle 12Giro in pony nel centro storico della città, costo 1 euro

Dalle 15 alle 16: Sfilata di moda " Regard sur la différence " a cura dell'associazione “handica services 06”



Col de Vence

Ore 17: Osservazione del cielo stellato, costo per gli adulti 10 euro



Domenica 12 dicembre 2021



Cattedrale di Vence - Gratuito

Ore 18,30: Concerto di Natale a cura del Conservatorio di Musica di Vence. Programma da Purcell a Gjeilo a cura del Coro del Conservatorio e del Coro dei Bambini del Conservatorio.



Le altre manifestazioni previste nel periodo natalizio a Vence

Venerdì 17 dicembre 2021

Partenza da Villa Alexandrine - Gratuito

Ore 10: Passeggiata narrativa, "racconti e leggende" nella città storica per grandi e piccini.



Sabato 18 dicembre 2021

Place du Grand Jardin

Dalle 9 alle 12: Giro in pony nel centro storico



Museo Vence Gratuito

Ore 15,00: Microfolies - Letture



Biblioteca multimediale

Dalle 9 alle 12: Laboratorio per la realizzazione di un angelo di Natale in tessuto e laboratorio di cucito su iscrizione nella sezione adulti.



Esplanade Fernand Moutet

Ore 19: Fuochi di artificio illumineranno il cielo di Vence.