Concerti e mostre, il ricco mese di dicembre di Palais Lascaris a Nizza

Tanti gli appuntamenti e le opportunità che offre Palais Lascaris , il museo che si trova nel Vieux Nice in un palazzo che, di per sé, merita di essere visitato.

Questi gli appuntamenti del mese di dicembre 2021



Lunedì 13 dicembre 2021

Venezia in Nizza – Ore 12

Concerto con Michel Quagliozzo (flûte à bec et traverso) e Charlotte Marck (clavecin)



Giovedì 16 dicembre 2021

Voyage musical en Perse – Ore 12

Concerto di musiche persiane, repertorio del XVII° e XIII° secolo con Arash Mohafez (santour) e Zia Mirabdolbaghi (tombar et bendir).



Mostre in corso

"Divines collections. L’art sacré du comté de Nice”.

La ricchezza storica e la diversità degli oggetti esposti testimoniano le cerimonie religiose barocche e l'evoluzione delle decorazioni negli edifici religiosi nella Contea di Nizza, terra d'elezione dell'arte barocca nei secoli XVII e XVIII. Durante questo periodo, molti edifici religiosi furono costruiti o ricostruiti seguendo i parametri del movimento barocco; è il caso della Chiesa del Gesù edificata nello stesso periodo (1612 -1642) e della Cattedrale di Sainte-Reparate, sede vescovile, ricostruita nel XVII secolo, entrambe situate nelle immediate vicinanze del Palazzo Lascaris.



“Voyage Musical"

Nel 2019 il Palais Lascaris ha ricevuto la donazione di 21 strumenti extraeuropei dal musicista Zia Mirabdolbaghi.

Questa donazione completa la collezione di strumenti musicali conservata presso il Palazzo Lascaris, considerata la seconda collezione pubblica di Francia, con oltre 400 strumenti, costituiti principalmente dal prezioso lascito di Antoine Gautier (1904).

Oggi è possibile scoprire a Palais Lascaris non solo splendidi strumenti barocchi presentati negli spazi permanenti, tra cui una serie di strumenti provenienti dall'Asia orientale e dall'Africa, ma anche 21 strumenti di questa recente donazione, testimonianze di civiltà millenarie.



Palais Lascaris si trova nel Vieux Nice in Rue Droite 15 ed è aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 10 alle 18. Obbligatori pass sanitaire e mascherina.