Brutta notizia: niente Festival del Circo di Montecarlo, se ne riparla nel 2023

Il Comitato Organizzatore del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, sotto il Presidenza di SAS la Principessa Stéphanie, ha annunciato che alla luce della situazione sanitaria nel mondo, la 45° edizione del Festival del Circo così come il 10° Il concorso per giovani artisti di Cirque New Generation sarà rinviato a gennaio 2023.

Tale decisione è stata presa in accordo con il Governo del Principe e tenuto conto del fatto che il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo è il più grande evento in Circo nel mondo con un raduno di oltre 200 artisti provenienti da 20 paesi diverso e con un pubblico molto internazionale.

"Siamo sinceramente dispiaciuti per questa decisione, ma data la responsabilità per la salute e sicurezza di tutti, siamo certi della vostra comprensione. Ritroviamoci a gennaio 2023 intorno alla pista da circo più famosa del mondo in un periodo liberato dalla pandemia e pronto per la grande festa del circo" affermano gli organizzatori