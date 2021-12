Gran Marchè e Festival della Cucina animano il Natale di Biot

Uno dei momenti clou delle festività natalizie a Biot sarà il Grand Marché, in programma da venerdì 17 a venerdì 24 dicembre. Con i suoi chalet e le sue strutture in legno, i visitatori saranno immersi in una vera atmosfera natalizia in montagna. Ceramiche, oreficeria, oggettistica per l'infanzia, moda, decorazione o anche prelibatezze con molti artigiani.

Il giorno dell'inaugurazione, dalle ore 18, le caldarroste saranno offerte ai visitatori; dalle 19:00, un concerto alla luce di bracieri e falò riscalderà l'ambiente con 45 musicisti a suonare ottoni e strumenti a fiato

La rassegna di cucina organizzata dal Comune e dall'Associazione Commercianti, Artigiani e Professioni Libérale de Biot (CAPL) è sotto il segno della gola e della condivisione. Gli incontri saranno particolarmente rivolti alle famiglie come "I piccoli gattini "per bambini, ma anche" Papà, a Natale, wow mamma! " o "Nonno, cuciniamo insieme?" », che inviterà a riscoprire il piacere di cucinare insieme.

Inoltre, molti chef stellati Michelin, Meilleur Ouvrier de France ma anche rinomati pasticceri verranno a condividere i loro segreti durante le dimostrazioni di cucina nel giardino Frédéric Mistral e nella Sala delle associazioni (ingresso gratuito - mascherine e tessere sanitarie obbligatorie)

Tutto il progamma cliccando qui