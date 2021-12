Menton: si vota il 30 gennaio 2022. La Prefettura ha fissato la data delle elezioni anticipate

Manca solo un dato, ma su questo “ballano” ben 9 consiglieri municipali in più o in meno: quello della popolazione di Menton al 1° gennaio 2022, per il resto è tutto definito.

La città della Fête du Citron andrà a votare, per eleggere il nuovo consiglio municipale, il 30 gennaio 2022 e l’eventuale turno di ballottaggio sarà il 6 febbraio 2022.



Lo ha definito la prefettura delle Alpi Marittime: per sapere se i consiglieri saranno 30 o, più probabilmente 39, occorrerà attendere il primo giorno dell’anno quando sarà ufficializzato il numero degli abitanti raggiunti.

L’asticella è fissata a 30mila, il 1° gennaio 2021 gli abitanti di Menton erano 30.717.



Il giorno della verità sarà il 13 gennaio 2022, quando scadrà il termine per la presentazione delle liste.



Alle elezioni anticipate si è giunti dopo la morte di Jean-Claude Guibal, sindaco dal 1989: il Consiglio Municipale aveva eletto alla massima carica cittadina, con 18 voti, Yves Juhel, secondo adjoint del sindaco deceduto, mentre 17 voti erano andati a Sandra Paire, vicesindaco uscente.



Dopo l’esito della votazione per l’elezione del nuovo sindaco, 16 consiglieri municipali presentarono le proprie dimissioni, imitati successivamente da altri 5 facendo così venir meno il numero legale.



Ora le elezioni porranno la parola fine alla diatriba, la campagna elettorale si profila alquanto accesa. Sarà il sindaco neo eletto, dunque, ad inaugurare la Fête du Citron il cui inizio è previsto per il 12 febbraio 2022.