Piemonte Miele in prima linea per la tutela dell’apicoltura

A Fossano, in Piemonte, ha sede la più grande cooperativa di produttori di miele di tutto il nord Italia. Piemonte Miele nasce nel 1976 per iniziativa di 9 apicoltori che unirono le forze per dotarsi del materiale apistico: oggi la cooperativa conta circa 460 soci che, con passione e professionalità, curano oltre 35.000 alveari su tutto il territorio nazionale.

Quello apistico è senza dubbio un settore dall’importanza inestimabile per l’agricoltura intera. Nonostante l’apicoltura viva oggi un periodo di forte attenzione mediatica, data l’importanza del ruolo dell’ape nell’ecosistema e l’apprezzamento da parte dei consumatori nei confronti del prodotto finale, sono ancora numerose le difficoltà a cui questo comparto è chiamato a fare fronte.

Negli ultimi anni il settore dell’apicoltura e della produzione di miele è stato infatti fortemente toccato dai cambiamenti climatici. Un esempio disastroso sono state le gelate improvvise che nella primavera 2021 hanno investito, in particolare, la zona del cuneese riducendo drasticamente la fioritura di piante essenziali per produzione di mieli da una sola origine botanica commercializzate da Piemonte Miele, come l’acacia, uno dei simboli del comparto regionale.

Questo, accanto a molte altre catastrofi ambientali, stanno mettendo a dura prova gli apicoltori, che hanno potuto trovare nella cooperativa Piemonte Miele un punto di riferimento imprescindibile, grazie ai valori mutualistici che hanno reso unica questa realtà e alla capacità di cogliere dalla natura ciò che essa è riuscita a dare loro anche in un momento di difficoltà. Se da una parte è stata dunque ridotta la produzione di alcuni mieli, la cooperativa ha saputo reagire con esperienza, valorizzando il lavoro delle api nel corso dei mesi primaverili e dando spazio a un nuovo miele, dall’aroma delicato e raccolto in primavera sulle fioriture di acacia, acero, ciliegio, salice, trifoglio e tanti altri.

Un punto di incontro tra rispetto della natura e risposta sul mercato. Una sfida difficile ma che, se affrontata insieme con i valori della cooperazione, potrà portare a risultati irraggiungibili dal singolo perché, come ricorda il Presidente di Piemonte Miele, Ernesto Marengo, “Cooperazione è unire le forze, le conoscenze e le competenze per raggiungere grandi obiettivi. Le api sono l’esempio più antico di cooperativa e gli apicoltori hanno imparato da loro che, lavorando uniti per un solo obiettivo, è possibile raggiungere un grande risultato. Per questo Piemonte Miele crede che proprio attraverso la cooperazione e la collaborazione si possa far fronte alle enormi sfide che ci troviamo di fronte, tra cui, sicuramente, i cambiamenti climatici”.

Roberto Morello, Presidente di Confcooperative Fedagripesca Piemonte, ha sottolineato: “Si tratta di una battaglia che la cooperativa Piemonte Miele combatte in prima linea, facendo dell’informazione e della consapevolezza del consumatore il proprio obiettivo e impegnandosi a diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente e degli impollinatori, senza ovviamente trascurare la qualità della propria produzione. A dimostrazione di quanto Piemonte Miele creda e investa nella qualità e nel valore della cooperazione, la cooperativa aderisce all’iniziativa “Alle origini della tavola” che, nell’ambito del più ampio progetto Piacere Piemonte realizzato e promosso da Confcooperative Fedagripesca Piemonte e GestCooper, con il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito del PSR 2014-2020, presenta le realtà cooperative agricole che nel nostro territorio promuovono il concetto di filiera corta e controllata, con l’obiettivo di portare sulle tavole dei consumatori prodotti salutari e di alta qualità.”