Quest'anno a Natale regala coccole!

Ci siamo, manca un soffio ed è già Natale e tu sai già che anche quest’anno arriverai all’ultimo momento e ti toccherà correre più veloce di Flash per trovare i regali giusti e il solo pensiero è un cerchio alla testa.

"Wait".

E se invece di impazzire cercando la cosa giusta senza sapere se poi piacerà (o finirà a far la muffa, o verrà riciclata), tu quest’anno regalassi un’esperienza?

Uno spazio riservato, solo per la persona a cui stai pensando? O le persone?

Okay: ecco il piano.

C’è una spa, a 5 minuti dal centro di Imperia, tra le colline e il mare, in cima a una terrazza che toglie il fiato, che puoi riservare con un clic.

Bello, ma quanto costa? Puoi scegliere tra diversi pacchetti o Experience:

Ingresso spa + aperitivo: 60 minuti di uso esclusivo della spa per due persone (e nessun altro intorno) € 63. Incluso, un bicchiere di vino, di birra o uno spritz da gustare insieme a un tagliere di salumi e formaggi.

Ingresso spa + cena: 70 minuti di uso esclusivo della spa per due persone (e nessun altro intorno), € 139. A seguire una cena presso il ristorante della struttura compreso di un antipasto, un piatto principale o pizza o hamburger e un dolce del giorno (bevande escluse).

Exia Experience: 75 minuti di uso esclusivo della spa per due persone con un percorso benessere dedicato, € 119. Incluso nella prenotazione troverai una bottiglia di pregiato Franciacorta da gustare in spa e un doccia massaggio esfoliante.

Tutti i servizi di Aiga comprendono l’uso esclusivo della spa con:

Bagno turco hammam

Sauna finlandese

Tre docce emozionali

Mini piscina idromassaggio

Area relax con tisaneria

Gli ospiti avranno incluso l’uso della zona spogliatoio con doccia e amenities e troveranno in dotazione ciabattine, accappatoio e telo.

Il parcheggio della struttura è gratuito e a disposizione dei clienti.

I voucher regalo possono essere acquistati in autonomia andando sul sito https://my.villagiada.it/portal/it-IT/shop?categoryid=2 , in struttura presso la Reception, oppure contattandoci su whatsapp al 3770852980 o via mail info@aigaspa.com

Altri pacchetti sul sito aigaspa.com

Guarda e togliti il pensiero!