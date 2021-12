Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

Exposition temporaire "Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



"Thierry Marconnet sort de son cocon" - Théâtre du Tribunal

Dal 16 Dicembre al 18 Dicembre

Spectacle à 20h30, séance supplémentaire le samedi à 18h

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Écritures en scène

Écritures en scène

Le 16 Décembre

À Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Écritures en scène

Giovedì 16 dicembre ore 20,30

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Dom Juan

Dal 17 Dicembre al 19 Dicembre

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



42e Expo-vente du CCAS

Sabato 18 Dicembre dalle 9,30 alle 17

Foyer Club Fontonne



"La fille du Père Noël" - Théâtre du Tribunal

Dal 18 Dicembre al 19 Dicembre

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



"Complices" - Théâtre du Tribunal

Il 19 Dicembre

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Stages de théâtre pour enfants

Stages de théâtre pour enfants

Du 20 Décembre jusqu'au 30 Décembre

À Théâtre du Tribunal

Au pays des jouets oubliés

Au pays des jouets oubliés

Du 21 Décembre jusqu'au 23 Décembre

À Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Au pays des jouets oubliés

Dal 21 al 23 dicembre ore 15

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



BELVEDERE

Concert Sirigauda

Sabato 18 dicembre 2021 ore 18

Église de Belvédère.

Eglise de Belvédère



CANNES

VISITE DU QUARTIER MONTFLEURY

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 14

Lieu de départ: 23 boulevard Montfleury, Cannes (devant la résidence Le Gallia)



CONCERT LE BEL AUJOURD'HUI - LIGETI

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT CHŒURS EN FÊTES!

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 20

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



VISITE COMMENTÉE - EXPOSITION "CIAO ITALIA !"

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT MASTERCLASS : NICOLAS VICCARO

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 18,30

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT NOËL SYMPHONIQUE

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 20

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE DERNIERS JUGEMENTS

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 20,30

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



CONCERT UNE SOIRÉE AVEC LE DUO AZZUREA

Les moments musicaux de l'Académie Clémentine

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 20

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



SPECTACLE LE TEMPS DES LUMIÈRES

Sabato 18 dicembre 2021ore 15

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place du Commandant Maria



CONCERT NOËL POP-SWING

Sabato 18 dicembre 2021 oree 20

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE BEJBY BAJBL BAND

Sabato 18 dicembre 2021 oree 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT CONCERT DE NOËL

Domenica 19 dicembre 2021 ore 15

Église Notre-Dame de l'Espérance, 1 rue de la Castre



CONCERT L'HEURE D'ORGUE

Domenica 19 dicembre 2021 ore 16,30

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



SPECTACLE AU PAYS DES JOUETS OUBLIÉS

Lunedì 20 dicembre ore 14,30 e 16,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT THE KID CHARLIE CHAPLIN

Concert symphonique

Mercoledì 22 dicembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE LA FÉE DE NOËL

Mercoledì 22 dicembre 2021 ore 15

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE

Mercoledì 22 dicembre 2021 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Madame Fraize

Giovedì 16 dicembre 2021ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Décembre en Fête

Fino al 22 dicembre 2021

Téléthon, marché de Noël, vente de sapins, cinéma de Noël, fête foraine, animation musicale, spectacle musical, lectures de Noël, déambulations lumineuses, concert gospel, ferme pédagogique, tours de poney, contes de Noël

decembre-en-fete



Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



EZE

Noël à Eze

Domenica 19 dicembre 2021 ore 9 - 14

Eze Village

Eze Village
Marché provençal avec animations place de la Colette Venez rencontrer le Père Noël et ses mascottes et prendre des photos de vos enfants avec le Père Noël.

noel-a-eze

Place du Général de Gaulle



LEVENS

Concert de Noël

Domenica 19 dicembre 2021 ore 16

Eglise Saint Antonin - Levens

Eglise Saint Antonin
Concert par l'Ensemble Vocal de Levens sous la direction de Sylvère Bourges

concert-de-noel

Eglise Saint Antonin



MENTON

Noël à Menton

Fino al 2 gennaio 2021

Programma integrale su www.menton.fr/noel



Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 17 dicembre 2021 e domenica 19 dicembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Marché artisanal

Sabato 18 dicembre 2021 dalle 9 alle 18

Place du cap
Ce rendez-vous bimensuel est réservé exclusivement aux artisans. Ils trouvent ici une vitrine à leur travail d'artiste.

Place du cap



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 10|

69 corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 20 dicembre 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 20 dicembre 2021 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 21 dicembre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 21 dicembre 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin d'agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 22 dicembre 2021 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



EXPOSITION "SIRIUS" DE CHRISTELLE ESPERTO

Fino all’8 gennaio 2022

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Monaco Dance Forum

Giovedì 16 dicembre 2021 ore e venerdì 17 dicembre 2021,ore 19,30

Monaco Dance Forum : "Ce que le jour doit à la nuit", représentations chorégraphiques de Herve´ Koubi par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Roméo et Juliette

Giovedì 16, Venerdì 17 e Sabato 18 dicembre 2021 ore 20,30, Domenicae 19 dicembre 2021 ore 16,30, Théâtre des Muses

"Roméo et Juliette" de William Shakespeare avec Xavier Berlioz, Jean-Baptiste des Boscs (violoncelle), Claire Faurot (accordéon), Manon Montel, Léo Paget et Thomas Willaime

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Je ne serais pas arrive´e la`, si...

Giovedì 16 dicembre 2021, ore 20,30, Théâtre Princesse Grace

"Je ne serais pas arrive´e la`, si..." d'Annick Cojean avec Julie Gayet et Judith Henry

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



XIVe Coupe de S.A.S le Prince Albert II de Monaco

Sabato 18 e domenica 19 ducembre 2021

XIVe Coupe de S.A.S le Prince Albert II de Monaco organisée par la Première Compagnie de Tir à l'Arc de Monaco

Espace Saint Antoine

Liaison Marquet



Monaco Dance Forum

Sabato 18 dicembre ore 19,30 e domenica 19 dicembre 2021 ore 15

Monaco Dance Forum : "La Danse du Soleil", représentations chorégraphiques de Geneva Camerata par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

Opéra de Monte-Carlo

Salle Garnier

Place du Casino



Les Enfants d’Isadora

Domenica 19 dicembre 2021 ore 11

Monaco Dance Forum : Projection du film "Les Enfants d’Isadora" de Damien Manivel avec Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, Marika Rizzi, Elsa Wolliaston, organisée par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, en partenariat avec l'Institut Audiovisuel de Monaco pour Tout l'Art du Cinéma

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concert Spirituel

Domenica 19 dicembre 2021 ore 16

Concert symphonique sous la direction de Peter Szüts & Pierre Debat avec Olivier Vernet, orgue, Les Petits Chanteurs de Monaco et des Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme : Bach, Mozart, Charpentier, Wade, Franck…

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Le Prince de Motordu

Mercoledì 22 dicembre, Giovedì 23 dicembre, Venerdì 24 dicembre 2021 ore 16,30 Sabato 25 dicembre ore 16,30 à 16h30, Samedi 25ore 15 e Domenica 26 dicembre 2p021 ore 11

"Le Prince de Motordu" de PEF avec Jules Cellier, Maud Martel ou Pauline Marey-Semper

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Fino al 31 ducembre 2021

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à Monaco

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

quai Antoine Ier



Village de Noël

Fino a domenica 3 gennaio 2022,

Village de Noël sur le thème "Noël au Canada" organisé par la Mairie de Monaco

Port de Monaco



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2021mai 2022,

Nouveau Musée National de Monaco -

Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Feuilleton Goldoni - 1ère Partie

Fino al 21 dicembre 2021

Horaires:20:00 : mercredi 15 et mardi 21 décembre. À partir de 11 ans.

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Feuilleton Goldoni - 2ème Partie

Dal 16 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021

Horaires: 19:30 : jeudi 16 - 20:00 : mercredi 22 décembre. À partir de 11 ans.

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Quel impact sur la jeunesse ont les nouvelles mises en scène et les nouvelles productions de l’opéra ?

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 18

Opéra Nice Côte d'Azur - Foyer Montserrat Caballé

Opéra Nice Côte d'Azur - Foyer Montserrat Caballé
Conférence organisée par l'ARON (Association pour le Rayonnement de l'Opéra de Nice). Par Christian Longchamps.

quel-impact-sur-la-jeunesse-ont-les-nouvelles-mises-en-scene-et-les-nouvelles-productions-de-l-opera

4-6 rue Saint-François de Paule



Concert de Noël avec le Choeur de l'Opéra

Dal 17 dicembre 2021 al 18 dicembre 2021

Horaires:20:30 vendredi et 16:00 samedi

Eglise Saint-Francois de Paule

9 rue Saint-François de Paule



Manu Carre Electric 5

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 21

Salle Black Box

2 Pont René Coty - Centre AnimaNice Bon Voyage



L’Ile des esclaves

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Rock'n Roll Attitude "Johnny Hallyday Story

Venerdì 17 dicembre 2021 ore 20,30

Salle Laure Ecard

50 bd Saint-Roch



La Ralentie

Sabato 18 dicembre 2021 ore 16

Salle Jedrinsky de la Diacosmie

Soprano Clara Meloni - Percussions Jean Geoffroy - Scénographie Claire Saint-Blancat - Électronique live Pierre Jodlowski

Nice la Plaine

8 avenue Claude Debussy



Noël à Nice : Spectacles jeune public

Dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Jardin Albert 1er

Jardin Albert 1er
Dans un décor de sapins, vous pourrez aussi y découvrir la Maison du Père Noël, la Cabane à sucre, participer à des animations comme la tire-sur-neige et assister à des évènements (concerts, contes, célébration).

noel-a-nice-spectacles-jeune-public

Description :

Programme détaillé sur le site. https://www.nice.fr/fr/actualites/noel-a-nice-spectacles-jeune-public?type=articles

Samedi 18 décembre à 15:00 - Heureuse qui comme Armelle [Art du cirque].

Dimanche 19 décembre à 15:00 - Chapeau Charlie Chaplin [Marionnettes].

Lundi 20 décembre à 15:00 - Les fraises bleues du Père Noël [Spectacle musical].

Lundi 21 décembre à 15:00 - Les lutins à la recherche du Père Noël [Théâtre].

Mardi 22 décembre à 15:00 - Le Poids des Confettis [Art du cirque].

Jeudi 23 décembre à 15:00 - Perce Neige [Conte].

Vendredi 24 décembre à 15:00 - La Belle et la Bête [Théâtre].

Samedi 25 décembre à 15:00 - Le Noël de Lutinette [Marionnettes].

Dimanche 26 décembre à 15:00 - C-Magique [Magie].

Lundi 27 décembre à 15:00 - Drôle de conte [Théâtre].

Mardi 28 décembre à 15:00 - L’ours et le sirop d’érable [spectacle musical].

Mercredi 29 décembre à 15:00 - Duo Magique [Magie].

Vendredi 31 décembre à 15:00 - Azerty [Théâtre].

Samedi 1 janvier à 15:00 - Jazz Swing [Marionnettes].

Les animations canadiennes du 18 décembre au 2 janvier.

Spectacle de chansons de Noël et du Canada - En continu de 13:30 à 19:00.

Dégustation de « Tire sur Neige » - Deux fois par jour



Olivia Moore - Egoiste

Sabato 18 dicembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Feuilleton Goldoni - L'Intégrale de la trilogie

Sabato 18 dicembre 2021 ore 15

Théâtre National de Nice

Horaires: 15:00 - À partir de 11 ans.



Café jazz #1

Sabato 18 dicembre 2021 ore 11

Opéra Nice Côte d'Azur - Foyer Montserrat Caballé

4-6 rue Saint-François de Paule



Shakin’Mamas Orchestra + Nice Gospel Group

Sabato 18 dicembre 2021 ore 20

Salle Black Box

2 Pont René Coty - Centre AnimaNice Bon Voyage



Concert de Noël avec le choeur d'enfants

Lunedì 20 dicembre 2021 ore 20

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Jeux de mains, jeux de Romains

Dal 22 dicembre 2021 al 29 dicembre 2021 ore 14 il mercoledì

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez



Cirque Médrano - Le grand Cirque de Noël

Dal 22 dicembre 2021 al 02 gennaio 2022

Marché d'Interêt National Nice Côte d'Azur

61 route de Grenoble



Don Quichotte

Du 22 décembre 2021 au 31 décembre 2021

Opéra Nice Côte d'Azur

Horaires:20:00 : 22 et 23 décembre. 15:00 : 24 et 26 décembre. 20:00 : 28 et 29 décembre. 20:00 : 30 décembre. 15:00 : 31 décembre.

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Miles - Julie Béna

Fino al 30 dicembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Village de Noel

Fino al 2 gennaio 2022

Place Massena



Luna Park

Fino al 2 gennaio 2022

Acropolis Expositions

Parvis de l'Europe



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



La Vallée Avalée

Fino al 2 gennaio 2022

Lympia Espace Culturel Départemental

Exposition photographique de Marc Pollini.

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Palais Lascaris
Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d'Orient.

voyage-musical

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino al7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Divers lieux de Nice
Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Troisième édition du Festival photographique « Déclics niçois »

Fino al 2 marzo 022

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Soirées musicales à la Villa Ephrussi de Rothschild

Venerdì 17 dicembre 2021

Horaires: 19:00 - Concert 21:00 - Dîner

Villa Ephrussi de Rothschild



Noël à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Fino al 2 gennaio 2022

5 av Denis Séméria



TOURRETTE-LEVENS

Un Noël au château

Sabato 18 dicembre 2021 ore 17

Le Château de Tourrette-Levens

Mairie - 70 place du Dr Paul Simon



Fêtes et Animations à Tourrette-Levens

Fino al 26 dicembre 2021

Tourrette-Levens



VALDEBLORE

Festival de Noël

Dal 19 dicembre 2021 al 30 dicembre 2021 ore 18

Eglise Ste Croix, St Dalmas et Chapelle des sept douleurs, la Bolline

festival-de-noel

Description :

19/12 : Piano à quatre mains avec Frédéric Chauvel

21/12 : Sirigauda « La Provence en Noël des alpes à la mer »

26/12 : « Lou pitchoun de la Gordolasque » de Xavier Borriglione

28/12 : Mélodite de Noël avec Emmanuelle et Benjamin Vergnes

30/12 : Trio Violon, Alto, Violoncelle, avec Fabienne Leidecker

St Dalmas - Eglise Ste Croix



VENCE

Urban Trail Vence

Domenica 19 dicembre 2021 partenza ore 10

Au départ du parking de la Rousse

parking de la rousse



Concert de Noël - White Christmas

Domenica 19 dicembre 2021 partenza ore 18,30

Cathédrale - place Clemenceau



Il était une fois .... Noël

Fino al 2 gennaio 2022

Centre historique, place du Grand Jardin, esplanade Du Bois...

PLACE DU GRAND JARDIN



Fêtes et Animations de Noël à Vence

Fino al 2 gennaio 2022

Place Grand Jardin - Villa Alexandrine