Da Interni a Sanremo il Natale si festeggia con la 'gift selection' Kartell

Il Natale è un momento di allegria e calore da condividere con le persone che più ami e per l’occasione, rendi speciale questo evento, regalando oggetti di home décor Kartell!

Da Interni a Sanremo troverai i colori del Natale più tradizionali come l’oro, il rosso, e il verde che caratterizzeranno l'atmosfera natalizia in una selezione speciale di oggetti firmati dai migliori designers internazionali.

L'azienda Kartell da sempre è molto sensibile al cambiamento climatico ed ha iniziato un percorso con nuovi prodotti in chiave sostenibile cercando di convertire una buona parte del catalogo con materiali green e utilizzando la maggior parte possibile del packaging con materiale riciclato e riciclabile. Inoltre è entrato a far parte nella collezione il legno quindi non solo trasparenze ma anche il calore del legno. Con l'arrivo delle feste natalizie l'azienda propone una vasta gamma di idee da mettere sotto l'albero che potrai trovare da Interni a Sanremo in via Manzoni, 63.

Questo Natale regala il design con la 'gift selection' Kartell!

Per ulteriori informazioni:

G.T.C. srl Arredamenti Interni

Via Manzoni 63 - 18038 Sanremo (IM)

Telefono: +39 0184 500180

Sito: www.interniarredamentisanremo.com/

http://www.interniarredamentisanremo.com/