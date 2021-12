Valberg invita a contemplare la Luna piena e il cielo stellato

Domenica 19 dicembre, il villaggio di Valberg, che si trova nel Dipartimento delle Alpi Marittime, sarà protagonista di una serata silenziosa "Intorno alla luna".

Lo scopo è quello di sottolineare la qualità del suo cielo notturno e sensibilizzare le persone, fin dalla tenera età, alla tutela del patrimonio astronomico e naturale.

Il programma di questo evento prevede l’osservazione della Luna piena e dei pianeti Giove e Saturno, escursioni notturne, racconti e un "silent party" con DJ e cuffie wireless per godere di un'atmosfera musicale senza provocare alcun rumore fastidioso.

Per l'occasione verrà spenta anche l'illuminazione pubblica per ridurre l'impatto diretto sulla biodiversità notturna locale.

Situata al centro del territorio della RICE (Réserve Internationale de Ciel Étoilé) Alpes Azur Mercantour, la prima nel sud-est della Francia e la quattordicesima nel mondo, la località di Valberg si contraddistingue per un'eccezionale qualità del cielo notturno riconosciuta dagli astronomi.

Le analisi effettuate durante l'ultima edizione del festival dipartimentale AstroValberg, lo scorso luglio, hanno dimostrato come il suo cielo stellato sia straordinariamente puro: si possono osservare più di 3000 stelle ed è anche possibile discernere la galassia Andromeda ad occhio nudo.

Luogo privilegiato di osservazione, la stazione è anche vicina ai principali siti astronomici, tra cui l'antico Observatoire du Mont Mounier e la Cime de l’Aspre ed è pienamente impegnato a fianco del RICE Alpes Azur Mercantour.

E’ in previsione, in particolare, il rinnovo del 50% dell'illuminazione pubblica entro il 2025, con l'obiettivo di contrastare l'inquinamento luminoso: Valberg si sta preparando ad avviare i lavori e sta già praticando lo spegnimento notturno per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso per scongiurare impatti con la flora e la fauna locali.

Attraverso il nuovo evento “Autour de la Lune”, Valberg continua nelle numerose campagne di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico, offrendo allo stesso tempo attività divertenti adatte a tutte le età.

Domenica 19 dicembre 2021, una serata silenziosa esalterà il cielo notturno incoraggiando i partecipanti ad adottare azioni eco-responsabili nella vita quotidiana, anche di sera e di notte.



Informazioni pratiche

Partecipazione libera.

Orario: dalle 17:00

Località : Front de neige du Garibeuil, Valberg

Registrazione obbligatoria per le escursioni notturne presso l'Ufficio del Turismo di Valberg mail ot@valberg.com , telefono 04 93 23 24 25