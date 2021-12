“Sarà il più grande evento di Running del Mediterraneo”: si conosce il percorso della Nice Côte d'Azur by UTMB® (Video)

Dal 22 al 25 settembre 2022 Nizza e la Métropole saranno al centro di un evento di corsa destinato ad imporsi come il più prestigioso del bacino del Mediterraneo.

Si conoscono i 4 percorsi della Nice Côte d'Azur by UTMB®, gara di corsa che è entrata nel prestigioso calendario delle manifestazioni UTMB®, e che unirà le Alpi con la Promenade des Anglais.



Quattro percorsi, da quello “massimo” di 100 miglia, che unirà attraverso 162 km la stazione di sport invernali di Auron con Nizza e la sua Promenade, a quelli più “corti”: 20, 50 e 100 km.

Le planimetrie dei percorsi sono inserite al fondo di questo articolo.

Queste le parole di Isabelle Viseux Poletti, direttrice di UTMB® Francia: “Che piacere collaborare con la città di Nizza e la Métropole Nice Côte d'Azur per questo evento che ha tutti gli ingredienti per diventare rapidamente il più grande evento di trail running del bacino del Mediterraneo.

Dalle montagne al mare, dalle vette più alte del Mercantour alla Baie des Anges, ogni corridore potrà vivere un'avventura straordinaria durante la Nice Côte d' Azur di UTMB®.

Un evento che offrirà ai runner di tutto il mondo l'opportunità unica di esplorare un territorio eccezionale, accogliente e appassionato di sport all'aria aperta.

Ringrazio di cuore la città di Nizza ei comuni della Métropole che si sono impegnati a realizzare insieme questo progetto, guidati da un obiettivo di eccellenza e di promozione, sono sicura che ogni corridore potrà vivere un'avventura straordinaria dal 22 al 25 settembre 2022 in occasione dell'edizione inaugurale di Nice Côte d´Azur by UTMB®. Non vediamo l'ora di viverla insieme!”.

Sono attesi, per la prima edizione della corsa, 3mila partecipanti, oltre ai loro accompagnatori: la manifestazione è destinata ad assicurare positivi impatti economici, sociali e pubblicitari grazie anche alla sua diffusione attraverso i media di tutto il mondo, i canali digitali e le dirette televisive trasmesse anche su canali dedicati.