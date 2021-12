Alla Trattoria del Ponte a Verezzo, un menù di Natale ricco di prelibatezze

Per Natale non prendere impegni e vieni a trascorrere questa giornata di festa insieme ai tuoi familiari o amici alla Trattoria del Ponte a Verezzo. In questo locale ti verrà proposto un menù fantastico dove terra e mare si incontrano in un tripudio di sapori tradizionali del luogo, con piatti accompagnati da ottimi vini e soprattutto in un ambiente caldo e accogliente.

Questo è il menù proposto:

Aperitivo di benvenuto con sfogliate natalizie

Salmone in crosta, salsa alla lavanda

Crespella gratinata agli asparagi, fonduta al grana trentino

Sformatino di spinaci e baccalà, bagna cauda al Franciacorta Monte Rossa Sansevé





Cappelletti in brodo con il suo bollito

Risotto mantecato all’ astice con la sua bisque





Filetto di maialino al pepe verde di Sarawak con mele e castagne

Brasato al Barolo, polenta di Storo





Babà al rum con crema chantilliy, tartellette con mousse di cachi e cioccolato, gelato

Panettone alla genovese con zabaione tradizionale





Bevande comprese





€ 50,00 a persona





La Trattoria del Ponte si occupa sempre di catering ed è in grado di creare piccoli e grandi eventi su misura per i suoi clienti. Organizza catering esterni cercando soluzioni che raccontino le ricette di famiglia della tradizione.

Il locale si trova a Verezzo di Sanremo in strada Sant’Antonio n.5 (Si sale da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo e poco prima di arrivare nella frazione, a 4 km dall'aurelia, sulla destra si vedono il ponte e la trattoria).