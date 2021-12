Concerto di Natale gratuito a Monaco domenica 19 dicembre

Domenica 19 la tradizione riporta il Concerto di Natale nel Principato di Monaco. Appuntamento in Cattedrale alle 16. Il concerto è gratuito ed i posti disponibili saranno assegnati in base all'arrivo in loco.

Sotto la direzione di Peter Szüts e Pierre Debat si esibiranno i Piccoli Cantori della scuola di Monaco con il seguente programma:

Marc-Antoine CHARPENTIER : Noël sur les instruments, H.534 « Les Bourgeois de Chastre » « Où s’en vont ces gais bergers » « Or nous dites Marie » « A la venue de Noël » « Une jeune pucelle » Adolphe MARTY : Noël Breton Giuseppe SAMMARTINI : Concerto Grosso en sol mineur, op.5 n°6 « Noël » Gaston LITAIZE : Variations sur un Noël Angevin Noël traditionnel (arr. Peter SZÜTS) : Les anges dans nos campagnes Franz Xaver GRUBER (arr. Peter SZÜTS) : Stille nacht Adolphe ADAM (arr. Peter SZÜTS) : Cantique de Noël (Minuit chrétiens) Sally DeFORD : Come unto Christ César FRANCK (arr. Jérôme NAULAIS) : Panis angelicus Jean-Sébastien BACH : Jesus bleibet meine Freude, BWV 147 Wolfgang Amadeus MOZART : Ave Verum, K. 618 John Francis WADE (arr. David WILLCOCKS/ Peter SZÜTS) : Adeste Fideles Entrée libre (dans la limite des places disponibles)