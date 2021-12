"Les enfants de Frankie" dona il 'lettino' per il trasporto dei neonati in elicottero, strumento unico per lo spostamento in sicurezza di bimbi in difficoltà

Per modernizzare il servizio di trasporto medico per bambini da parte dello SMUR e della SAMU pediatrica di Nizza, in sostanza il trasporto in ambulanza dei neonati, l'associazione monegasca "Les enfants de Frankie" ha offerto un modulo di trasporto di emergenza per il nuovo trasporto in elicottero: neonati, lattanti e neonati dai loro ospedale o casa di maternità al NICE CHU (bambini molto prematuri, ecc.)

Con la gestione della pratica da parte del Dott. Sergio ELENI DIT TROLLI, primario del Dipartimento di Pediatria Neonatale e di Christelle GIUSTI, ingegnere biomedico del CHU Archet II di Nizza, Frankie ha potuto finanziare questo lettino trasportatore di circa 100.000 euro grazie alla collaborazione di Fidinam Fondazione Internazionale di beneficenza.

Il presidente dell'associazione, la signora Francien Giraudi, è particolarmente entusiasta di poter realizzare questo progetto su larga scala e di rendere più facile la cura dei bambini a Monaco.