La storia delle scommesse risale a 10.000 anni, forse anche di più

In documenti storici di dipinti o appunti sui muri, gli archeologi affermano che l'atto di scommettere o semplicemente giocare con qualcun altro allo scopo di vincere qualcosa, con la possibilità di perdere, è un'attività molto antica.

È un po' divertente da pensare, ma all'inizio dell'era primitiva con l'avvento dei giochi, le persone usavano frecce, pietre, lance, bastoni e qualsiasi altro tipo di arma per partecipare ai giochi. Con le frecce vinceva probabilmente chi ha colpito un certo bersaglio, scommettendo con le pietre, i documenti storici suggeriscono che chi ha lanciato la sua pietra più lontano avrebbe vinto la scommessa.

A quel tempo, scommettevano sul cibo, sugli animali, sulle case e sulle armi stesse. Passarono gli anni e con l'arrivo della tecnologia, in Egitto, apparvero i primi oggetti che fanno ancora parte delle scommesse, i famosi dadi (3.000 aC). Nella tecnologia odierna ci sono molti bookmaker con diversi modi di scommettere come 22Bet accedi.

I primi erano realizzati in modi diversi da quelli che conosciamo, alcuni avevano una forma cubica rettangolare con quattro lati di diversa lunghezza e estremità arrotondate. Come puoi immaginare, questi dati cadono più spesso sul lato più lungo.

Gli egiziani inventarono anche i giochi da tavolo, con lo scopo di piazzare scommesse e questo si diffuse rapidamente tra la popolazione locale. In Cina, nel corso del XII-XIII secolo, apparvero le tanto amate carte da gioco, inizialmente realizzate in piccoli pezzi di legno, completamente lavorate a mano. Con la stampa apparsa anche in Cina allo scopo di diffondere testi buddisti, il mazzo iniziò ad essere prodotto in serie e le carte si diffusero rapidamente in Occidente.

Puoi vedere che il gioco è uno degli atti più antichi dell'umanità, questo è dimostrato da scrittori, oggetti che sono stati trovati nelle tombe, disegni sui muri e altrove. Nella storia delle scommesse, anche la pratica dei governi di voler vietare o regolamentare i giochi di scommesse è antica. In alcuni luoghi questo era regolamentato/proibito, in Cina e nell'Antica Roma, le pene erano molto severe, il soggetto in alcuni casi sarebbe stato picchiato parecchio. Nell'Islam e nel Buddismo, i giocatori d'azzardo ricevevano anche pene dure, come le carceri, e in Egitto un giocatore d'azzardo veniva condannato ai lavori forzati nelle cave.

L'origine del gioco d'azzardo è sconosciuta. Nella Bibbia ci sono passaggi che parlano di scommesse, come quello delle guardie romane che scommettevano tra loro per sapere quali pezzi avrebbero preso a Gesù durante la Crocifissione. Questo è menzionato in tutti e quattro i Vangeli ed è stato usato nei secoli da persone contro il gioco d'azzardo.

A causa della Crocifissione di Gesù e delle scommesse che i soldati romani fecero, nella piccola città spagnola di Calzada de Calatrava durante il Venerdì Santo di Pasqua, migliaia di persone provenienti da questo e da altri luoghi si radunano per giocare al gioco con soldi veri “Corona o Corona” allo scopo di onorare Gesù.

Le persone formano un cerchio intorno a un cittadino che organizza tutto e riceve o paga i soldi degli scommettitori per quel Giorno Santo. Questa tradizione è antica e nel 1993 è stata dichiarata di Interesse Turistico Regionale.

Gioca a scommettere

Il gioco d'azzardo può essere definito come rischiare qualcosa di valore (di solito denaro) per avere una possibilità di vincita con esito incerto, chiamato anche gioco d'azzardo. Il giocatore deve correre dei rischi per avere successo in questa attività, e l'assunzione di rischi è qualcosa di intrinseco nella vita delle persone ed è una parte essenziale della nostra sopravvivenza. Le attività umane come l'esplorazione, il lavoro, il commercio e le guerre sono attività rischiose calcolate per garantire un guadagno. Niente di diverso da quello che succede nella vita di un giocatore d'azzardo.

Secondo un esperto, i popoli antichi avevano una comprensione completamente diversa da quella che abbiamo oggi, attribuivano ai risultati dei giochi questioni religiose e non matematiche. Ancora oggi, la stragrande maggioranza delle persone che scommettono sullo sport attribuisce le proprie intuizioni al semplice pensiero che accadrà, o per qualsiasi motivo.

Gli high roller di oggi, come l'americano Billy Walters – famoso per le scommesse sul calcio – e l'australiano Bill Binter, guru delle scommesse ippiche di Hong Kong, usano la scienza come base quando pensano a una buona ipotesi. Questi due scommettitori milionari che hanno bollato il loro nome come uno dei più grandi nella storia delle scommesse sportive hanno svelato i loro segreti, le statistiche. I loro studi si basano su ciò che è generale e prevedibile, su ciò che viene ripetuto e, pertanto, cercano di massimizzare il numero di volte in cui riusciranno a indovinare.

La storia delle scommesse è divisa in molti luoghi, è la natura umana partecipare ai giochi, tu stesso un giorno nella tua vita hai già vinto e perso qualcosa con una supposizione.