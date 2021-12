Tanti monopattini elettrici, ma chi li utilizza conosce le regole?

I monopattini elettrici sono diventati un mezzo di locomozione tra i più utilizzati, soprattutto in Costa Azzurra dove, tra piste ciclabili e lunghe promenades, si è messi abbastanza bene.

L’altro lato della medaglia sono i numeri che raccontano di un pericolo costante : 11 morti, in Francia, nel 2021 non ancora terminato e 6 lo scorso anno, vittime di incidenti in “trottinette”. Sempre lo scorso anno vennero rilevati 770 feriti.

Così le autorità ricordano le regole per chi si vuole spostare con monopattini elettrici o mezzi di locomozione similari quali i monoruote, i giropodi e le hoverboard.

Quali sono le regole per evitare sanzioni e, soprattutto, spostarsi in sicurezza?

Velocità

I monopattini elettrici non possono superare la velocità di 25 chilometri orari, oltre occorre che scatti il blocco automatico. La sanzione per chi è sorpreso a viaggiare oltre il limite o con un monopattino modificato e quindi non più “bloccato” sui 25 km/h è di 1.500 euro.



Cuffiette e smartphone

Vietato ascoltare musica mentre ci si sposta, le cuffiette non sono consentire perché impediscono di comprendere quanto sta accadendo intorno. Così come è vietato l’utilizzo alla guida degli smartphone e ogni altro dispositivo in gradi di emettere suoni.



Equipaggiamenti obbligatori

Il monopattino elettrico e gli altri mezzi di locomozione similari debbono essere dotati di un efficace sistema di frenata, altrimenti la sanzione è di 11 euro.

Similmente occorre che siano forniti di luci di posizione (anteriori e posteriori), di un dispositivo riflettente e di un clacson. La sanzione in caso contrario è di 35 euro.



Vietato ai bambini

I ragazzini al di sotto dei 12 anni non possono utilizzare monopattini elettrici, così come è loro vietato l’utilizzo di ogni veicolo a motore, qualsiasi sia l’alimentazione.



Nessun passeggero

Sul monopattino elettrico può salire una sola persona, è vietato trasportare passeggeri



Assicurazione

Trattandosi di un veicolo di locomozione dotato di motore è obbligatoria l’assicurazione di responsabilità civile. Come per le biciclette questa polizza potrebbe rientrare nelle garanzie di quella del “capofamiglia”, ma è meglio accertarsene.

In caso contrario la sanzione è salata, si potrebbe andare da 3.750 euro fino a 7 mila per i recidivi. La sanzione, é comminata dal giudice, ma può essere ovviata, nella maggio parte dei casi, da una semplice multa (quindi da una sanzione amministrativa) che va da 400 euro a 1.000 euro se il controllo avviene a seguito della violazione alle regole del codice della strada.