Gli orari delle Messe di Natale e della Vigilia

Il sito della Diocesi di Nizza ha pubblicato un elenco delle Chiese nelle quali verranno celebrate delle Messe la sera del 24 dicembre e durante l’intera giornata del 25 dicembre.



Sicuramente anche in altri luoghi di culto verranno celebrate delle liturgie natalizie. Riportiamo in allegato a questo articolo l’elenco reso noto dalla Diocesi.



La Messa di Natale rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi della festività del Natale: dopo un anno di stop, tornano in alcune chiese le Messe di mezzanotte.



Per partecipare alle celebrazioni sarà in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina e, all’ingresso dei luoghi di culto, saranno posizionati diffusori di gel, con invito ad utilizzarlo.