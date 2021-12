Ve lo diciamo in musica: Buon Natale!

Questa sera tutti a casa, il Covid 19 costringe a vivere all’interno della nostra abitazione.

Ma è Natale, con le sue tradizioni, la sua musica, i suoi canti

Montecarlonews propone 12 canti natalizi, tanti quanti sono i mesi dell’anno.

In lingua francese o in quella provenzale: una maniera per augurare a tutti Buon Natale, Bon Noël o, come si dice a Nizza, Bouòni Calèna.





Chorale Saint Ferdinand des Ternes





D'où viens-tu bergère? Charlotte Diamond

La marche des rois » - Miss Toony

Peuple fidèle - Émilie Charrette

Douce Nuit - Les Petits Chanteurs à La Croix de Bois

Les anges dans nos campagnes

C'est Noël tous les jours John Littleton

Noël de paix

Entre le Boeuf et l'âne gris, choeur a cappella

Dans une étable obscure



Quelle est cette odeur agréable?

Les jolis santons (Noël provençal)

La Maitrise des Bouches du Rhone Chant de Noel provencal