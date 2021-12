Il Villaggio di Natale a Monaco celebra le bellezze del Canada. Aperto sino al 2 gennaio 2022

Dopo l'inaugurazione alla presenza di SAS il Principe Alberto II, Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover, il Principe Ereditario Jacques e la principessa Gabriella, nonché molti membri delle massime autorità del Principato, il Villaggio di Natale resterà aperto sino al 2 gennaio sul Quai Albert Ier a Monaco, dove i visitatori scopriranno il Canada e le sue bellezze.

In un villaggio dominato da un'illuminazione di 800 abeti naturali, i visitatori potranno incontrare il simbolo del "Canada Atlantico" e la mascotte del Quebec Winter Carnival, “Bonhomme”.

Il magico viaggio continuerà con le cascate del Niagara in Ontario e la sua città moderna, poco prima degli spazi ampi e selvaggi della provincia occidentale del Canada, Manitoba. Alberta e le sue grandi pianure e montagne rocciose, Saskatchewan, che aprirà le porte della sua provincia basata sull'agricoltura e la silvicoltura; infine la British Columbia, interamente scolpita con i totem e il mitico treno canadese, collegamento tra la costa orientale e quella occidentale, fanno anche parte dell'arredo.

Come negli anni precedenti, la giostra, la pesca delle anatre e il "giro sull'abete" oltre a due nuove attrazioni - una giostra "caribou ride" e uno scivolo per slittini, sono sul Quai.

Il mercato de Noël ha 17 chalet che vendono vari articoli e 20 food chalet ciascuno con un'area attigua ristorazione. La pista di pattinaggio, situata nel cuore del Villaggio di Natale, sarà accessibile fino a domenica 27 febbraio 2022.

L'accesso all'evento sarà quindi soggetto ai:

- presentazione di tessera sanitaria in corso di validità, obbligatoria per i maggiori di 16 anni;

- indossare obbligatoriamente la mascherina per i maggiori di 5 anni;

- divieto di mangiare o bere mentre si cammina I visitatori devono essere seduti a un tavolo per tutti i consumi (cibo e bevande).

I 6 punti di accesso al Villaggio di Natale saranno dotati di tappeti per contare il numero di visitatori e rispettare quindi la sagoma fissa. Una volta raggiunta la sagoma, l'accesso sarà momentaneamente sospeso.

Il numero di accessi al Villaggio sarà visibile in tempo reale sul sito del municipio di Monaco www.mairie.mc