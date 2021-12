Dodici foto raccontano il 2021 di Nizza

Montecarlonews ha raccontato, giorno dopo giorno, la vita di Nizza, la “commedia umana” che si svolge in una città che non è solo la capitale della Costa Azzurra, ma anche una città avanzata sotto il profilo della tecnologia e della ricerca.



Il 2021 è stato un anno “in altalena” per Nizza: la capitale del turismo della Costa Azzurra ha registrato una incoraggiante ripresa dei flussi, in piena estate gli hotel hanno sfiorato il tutto esaurito, la città si è distinta per la capacità organizzativa nel somministrare i vaccini allestendo uno dei più grandi centri di Francia, in grado di inoculare fino a 6 mila dosi il giorno.



Poi il riconoscimento da parte dell’Unesco che rappresenta un importante risultato e il lancio della candidatura a Capitale Europea della cultura.



Una città che è mare e montagna, ma anche scienza, ricerca, e cultura e tradizioni, con l’ambizione di crescere, di diventare sempre più bella, sempre più cosmopolita, pur nel rispetto delle proprie radici.



Abbiamo racchiuso il racconto di un anno in dodici immagini, una per mese: fatti diversi, momenti di vita vissuta, sensazioni.



Il racconto che Montecarlonews propone ci porta per mano attraverso i dodici mesi dell’anno che sta chiudendosi e ci spalanca lo sguardo verso il 2022.



Gennaio

Covid, gli hotel emblematici della Costa Azzurra, con le tapparelle chiuse, licenziano e riducono gli stupendi. Clicca qui



Febbraio

Carnavalovirus è bruciato, ora ritorni il “vero” Carnevale! (Video e Foto). Clicca qui



Marzo

Nizza, pienamente riuscita la “maratona della vaccinazione”: migliaia di persone vaccinate in tutta la Métropole in 48 ore. Clicca qui



Aprile

“Avril au Jardin”, a Nizza due giardini invitano a rilassarsi e viaggiare. Clicca qui



Maggio

La “gente” di Nizza ha affollato bar, ristoranti e negozi (Foto). Clicca qui



Giugno

A Nizza una nuova spiaggia per cani proprio di fronte al Lenval (Foto). Clicca qui



Luglio

Nizza ce l’ha fatta! La città è stata inserita nel patrimonio universale dell’Unesco. Clicca qui



Agosto

Christian Estrosi lancia la candidatura di Nizza a Capitale Mondiale della Cultura: “Come i Medici conquistarono le corti d'Europa, Nizza conquisterà tutti i cuori del mondo”. Clicca qui



Settembre

Nizza: rivoluzionato il porto. Oggi Macron in città alle Assises de l’économie de la mer (Foto). Clicca qui



Ottobre

Pioggia di milioni su Nizza: lo Stato francese finanzia quattro progetti relativi al trasporto pubblico. Clicca qui



Novembre

Nizza, ecco il progetto del futuro Parc Paysager de la Plaine du Var (Foto). Clicca qui



Dicembre

Ikea Nizza sta per nascere: il tetto “studiato” come quinta facciata non sarà solo una fonte energetica (Foto). Clicca qui