Trascorri una notte magica al Ristorante 'La Riserva' di Santo Stefano al Mare

A Capodanno regalatevi un Cenone speciale al Ristorante “La Riserva” di Santo Stefano al Mare. Situato in un palazzo del 1500 nel centro storico di Santo Stefano al Mare, il Ristorante “La Riserva” è caratterizzato da un ambiente accogliente, cordiale ed elegante, dotato di ampi saloni separati dove poter mangiare in assoluta sicurezza rispettando il distanziamento. Per iniziare l’anno nuovo nel modo più bello, lasciatevi tentare dai sapori tipici del Mediterraneo e non solo.

Il Ristorante ha riaperto alla sua clientela il 1 dicembre, il periodo più ricco di emozioni dell'anno e per l'occasione, il suo Staff ha pensato ad un menù speciale. Si tratta di un menù che racconta una cucina genuina, costruita dallo Chef con grande amore per il territorio e la tradizione. I prodotti oltre ad essere stagionali sono quasi tutti a km 0.

L'ampia scelta di vini, proposti alla carta, consente di esaltare e completare ogni sapore.

Scopriamo nel dettaglio la proposta:

Cenone di Capodanno

Flute di benvenuto

Antipasti

Trittico del marinaio – Tartare miste, Astice alla Catalana, Carpaccio di Polpo, Flan di Carciofi su crema di Patate al basilico

Primi Piatti

Calamarata con polpa di Scampi, Carciofi e Pistacchio

Risotto Porcini e tartufo

Secondi Piatti

Tonno scottato con Sesamo bianco nero e Patate al forno

Lenticchie e Cotechino

Dolci

Tarte Tatin

Musica dal vivo

85 euro a persona bevande escluse

Il Ristorante si trova in via Roma, 53 a Santo Stefano al Mare.

I posti sono limitati per garantire maggiore sicurezza alla clientela, pertanto si consiglia di prenotare al 0184 637227.

Per ulteriori informazioni visitate la pagina Facebook.