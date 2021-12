La pittura impulsiva nelle opere di Yayoï Gunji in mostra a Saint Paul de Vence

A Saint Paul de Vence, la galleria Catherine Issert propone, fino al 29 gennaio 2022 , la mostra "Mirror flower, water moon" dell’artista Yayoi Gunji.

La pittura di Yayoï Gunji trasmette le immagini come in una processione modesta e varia: immagini che vengono fissate e trasformate su carta o su tela dipinta: sono essenziali per il quadro, ma è il gesto artistico che le disfa per ricostruirle e creare nuove sensazioni.

Yayoi Gunji è nato a Cluny nel 1969 e vive e lavora a Nizza. Di lui scrive Alisa Grifo: “Quando ho incontrato per la prima volta i dipinti di Yayoi, la mia mente ha immediatamente formato un bellissimo film. Mi muovevo nello spazio e nel tempo, incontrando scorci di una realtà, un luogo, un momento, era una sensazione chiara.



Yayoï combina armoniosamente le impressioni del mondo fisico e digitale nel suo lavoro. Raccoglie ciò che è testimone e crea. Il mondo può essere travolgente, ma allo stesso tempo è legato al suo bisogno di vedere. La pittura impulsiva è la sua risposta a infinite impressioni.



La Galleria Catherine Issert, che si trova a Saint Paul de Vence in Route des Serres 2 è aperta dal martedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19.