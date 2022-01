Perché ho scelto Vaamo invece di altri fornitori

Vaamo ti offre un tasso di rendimento sui tuoi investimenti. Puoi vedere quanti soldi stai facendo e quanti soldi potresti guadagnare in futuro. Ciò ti consente di pianificare il tuo futuro e sapere esattamente cosa aspettarti.

Vaamo è molto trasparente con le loro commissioni. Sai sempre quanto stai pagando e cosa ottieni in cambio. Vaamo non ha costi o commissioni nascosti che fanno altri fornitori. Dovresti sempre sapere per cosa stai spendendo i tuoi soldi e a chi li stai dando prima di effettuare un acquisto.

Hai più opzioni per investire: azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento. Quali sono i vantaggi di azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento?

In qualità di lavoratore autonomo, non sei obbligato a contribuire al piano e puoi recedere in qualsiasi momento senza penali

Molte aziende offrono un RRSP ma non garantiscono che continueranno sempre a offrirlo. Inoltre, come nuovo immigrato, il tuo primo datore di lavoro potrebbe estendere la tua copertura solo per 3 o 5 anni. Quindi sarai costretto a versare i tuoi contributi RRPR, il che ti costerà migliaia di dollari in più in penali di prelievo.

Puoi prelevare denaro dal tuo conto Vaamo in qualsiasi momento senza penali

Molti fornitori ti fanno aspettare fino alla pensione prima di prelevare denaro da esso, il che potrebbe causare notevoli difficoltà finanziarie a te stesso e alle tue famiglie. Come bonus aggiuntivo, puoi farlo anche senza consultare il tuo consulente finanziario!

Hai anche la possibilità di trasferire denaro RRSP su un conto TFSA senza penali

Puoi facilmente tenere traccia di quanto stai guadagnando in interessi sui tuoi investimenti ogni mese

Puoi allocare fino a $ 50.000 utilizzando Vaamo . Tuttavia, dovrai farlo con un consulente finanziario canadese legalmente qualificato per prendere decisioni sulle tue finanze per te. Questa cifra potrebbe cambiare in futuro, ma se lo farà mi assicurerò di aggiornare subito i lettori del mio blog.

Per ulteriori informazioni su quanto denaro dovresti contribuire al tuo RRSP quando sei un nuovo immigrato o su come trasferire denaro da un RRSP a un TFSA, contattaci.

Per ulteriori informazioni su Vaamo e sulle commissioni, visitare:

Il rapporto tra il fornitore e l'investitore è a lungo termine, per un motivo! Il tuo fondo pensione deve durare decenni

Vaamo ha un'ampia varietà di opzioni di investimento tra cui scegliere. Puoi trovare un investimento che si adatta alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

Vaamo è sempre in anticipo sui rischi associati a ciascuna opzione di investimento. Puoi prendere una decisione informata su ciò che è meglio per te.

2. Hai più opzioni per investire: azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento

3. È facile come ordinare la pizza da Domino's! Accedi al tuo account online o sull'app mobile e poi scegli che tipo di investimenti vuoi acquistare o vendere, imposta un ordine limite selezionando una data di scadenza e confermando che tutte le tue informazioni sono corrette (non preoccuparti, possiamo tieni traccia) - e voilà! Ordini confermati! Quanti fornitori lo fanno?

4. I bassi requisiti di saldo minimo rendono facile iniziare con Vaamo: non addebitano costi di manutenzione mensili come fanno la maggior parte degli altri fornitori; invece c'è solo una piccola commissione per l'acquisto e la vendita di criptovalute.