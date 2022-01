'Dio, la scienza e le prove': conferenza a Monaco su un tema non per tutti

'Dio, la scienza e le prove' Chi non ha mai alzato gli occhi al cielo di notte, sollevando una miriade di domande? Siamo soli in mezzo a questa immensità? Il nostro Universo ha una fine e, cosa più importante, come è avvenuto tutto?

Basandosi, tra l'altro, sulla Termodinamica, sulla Relatività Generale, sulla fisica quantistica, ma anche sullo studio del Big Bang, sulla biologia e sulla messa a punto dell'Universo, Olivier Bonnassies rompe il confine tra scienza e fede con il suo ultimo libro bestseller (coautore con Michel-Yves Bolloré): Dio, scienza, evidenza (editore Guy Trédaniel, 2021, 577 pagine, € 24).

E se l'esistenza di un Dio che ha creato l'Universo fosse davvero l'opzione scientificamente più valida? All'inizio del XX secolo, questa "ipotesi" sembrava scontrarsi con la scienza. Oggi non sarebbe il contrario? Olivier Bonnassies, laureato al Polytechnique (X86), HEC (Institut HEC start up) e Institut Catholique de Paris (licenza in teologia).

Imprenditore, ha creato diverse società. Non credente fino all'età di 20 anni, è autore di venti libri e video accessibili a tutti.

Mercoledì 12 gennaio 2022 alle 20:00 all'Agorà (13 rue Bel Respiro - 98000 Monaco) Accesso libero.

Posti limitati! A seguire firma del libro e vendita in loco.

Informazioni: formazione@diocesi.mc / 07.64.15.84.02