Il gioco, dal cortile di casa fino ad Internet

Una palla che rotola sull'erba del campetto dietro casa, un sacchettino con le biglie più fortunate e colorate, spade di legno che si incrociano a simulare epici duelli, biciclette che fendono l'aria andando a velocità sempre più elevate e, un po' in ogni dove, le voci gioiose dei bambini che si divertono ricordando anche agli “adulti di sorveglianza” come può essere bello e spensierato il tempo dell'infanzia.

Questi giochi vanno poi ad aggiungersi a tutti gli altri che si possono fare all'aria aperta, come guardie e ladri, nascondino, strega comanda color, un due tre stella e così via, e che hanno tenuto “impegnati” un po' tutti i bambini sparpagliati in ogni parte del globo. Ovviamente tutti questi “declinati” con i giochi, le attività ed i passatempi tipici delle diverse culture che colorano il mondo.

Al giorno d'oggi tutto questo scenario di giochi spensierati all'aria aperta, o anche più generalmente nel cortile di casa propria, assume sempre più i contorni di un vecchio ricordo, quasi di una fotografia in bianco e nero con i bordi ingialliti dal tempo, che si va a tingere sempre più di nostalgia. I tempi sono certamente cambiati ed anche l'avvento della pandemia da Covid – 19 non ha certo giovato alla situazione.

Arrivata nella primavera del 2020, questa è ancora molto presente, se non più forte, in questa prima parte del 2022, ma cerchiamo di non uscire fuori dal tracciato e torniamo a pensare al gioco che, di sicuro, è un argomento decisamente più tranquillo e piacevole del quale parlare.

I bambini di oggi sono infatti dotati di un accesso alle tecnologie che, fino ad una generazione fa, era quasi del tutto impensabile. Smartphone, tablet, computer, televisori e console di gioco sono infatti all'ordine del giorno e la cosa bella è che, nonostante non abbiano una conoscenza approfondita del mezzo, riescono comunque a farlo funzionare bene e ad intuirne i meccanismi che stanno alla sua base. Non per niente si è utilizzata l'espressione “nativi digitali” e “millennials”!

I videogiochi rappresentano quindi per le generazioni di oggi uno dei mezzi principali con i quali potersi confrontare e comunicare, oltre che giocare, visto che sono sempre più in multiplayer grazie alle numerose estensioni del web.

Un paio di click e si è subito pronti ad affrontare sul campo di battaglia uno o più giocatori provenienti dall'altro capo del mondo, ma, quasi “paradossalmente”, anche di quelli provenienti dalla stessa regione se non dalla stessa città!

Si è dunque andati a prediligere dei titoli sportivi, degli sparatutto o dei battle royale, esempi che coinvolgono anche i più grandicelli, per avere un'azione ed un'esperienza di gioco più rapida ed immediata. Horror, giochi di ruolo, avventure grafiche, strategici, simulatori e gestionali sono andati invece a chi ha deciso di investire più tempo e godersi con calma le diverse avventure videoludiche portate su schermo.

Naturalmente sia che si parli di videogiochi, inclusi quelli mobile, che di gioco d'azzardo, la cosa più importante è non esagerare mai e cercare di divertirsi usando sempre la testa, altrimenti che gioco è?