Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Même pas peur" Guillaume Pierre

Dal 6 gennaio all'8 gennaio 2022

Spectacle à 20h30, séance supplémentaire le samedi à 18h.

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



Gilbert

Dal 7 al 9 gennaio2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau



EMOTIONS" - exposition hommage à Kees Verkade

Fino all'8 gennaio 2022

Espace d'Exposition "Les Arcades"

18 Bd d'Aguillon



Les Casemates de la création - Exposition Raymond-Pierre

Fino al 30 gennaio 2022

À Casemate Comte

bd d’Aguillon.



L’aventure du cubisme

Lunedì 10 gennaio 2022 ore 18,30

Cycle "L’Art à l’époque du Prince Albert 1er" : conférence sur le thème " L’aventure du cubisme", par Serge Legat, Historien d’art, professeur à l’Institut d’Études supérieures des Arts, organisée par l'Association monégasque pour la Connaissance des Arts

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Jamais Plus Jamais

Martedì 11 gennaio 2022 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma - projection du film "Jamais Plus Jamais" de Irvin Kershner (1983) organisée par l'Institut Audiovisuel de Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Au Royaume de Merlin

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 14,30, Sabato 15 ore 14,30 e Domenica 16 gennaio 2022 ore 14,30

"Au Royaume de Merlin" de et avec Nicolas Goubet

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



J’ai Peur Du Noir

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 16,30, Samedi 15 ore 16,30 e Domenica 16 gennaio 2022 ore 11

"J’ai Peur Du Noir" de et avec Nicolas Goubet

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Les Casemates de la création - Exposition Nathalie Mauche et Pascal Papalia

Fino al 28 febbraio 2022

Casemate Comte

bd d’Aguillon.



CANNES

CONFÉRENCE AVEC LE DESIGN, SOMMES-NOUS TOUS DES ARTISTES ?

Venerdì 7 gennaio 2022 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



CRÈCHES AU MOULIN FORVILLE

Fino a sabato 8 gennaio 2022

Horaire(s) :

- 8 janv. 2022 de 15h à 18h

Association Moulin Forville - Musée Victor Tuby



CONCERT UNE ŒUVRE, UNE HEURE - MENDELSSOHN

Domenica 9 gennaio 2022 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONCERT DE L'ÉPIPHANIE

Chants a capella

Domenica 9 gennaio 2022 ore 17

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONFÉRENCE MONTPARNASSE 1920: LES MOUSQUETAIRES DES ANNÉES FOLLES (MODIGLIANI, SOUTINE, KISLING, PASCIN)

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



EXPOSITION DE LA MAIN À L'HUMAIN, LES MARIONNETTES D'ARKETAL

Fino a domenica 13 marzo 2022

Horaire: De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

La fille d'attente

Venerdì 7 gennaio 2022 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



L.U.C.A.

Martedì 11 gennaio 2022 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



MENTON

Spectacle de danse : « Le lac des cygnes »

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 21

|Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer - Palais de l'Europe



Théâtre: Sans dessus de sous

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 21

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 10|

69 corniche André Tardieu



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 15

Sabato 8 gennaio 2022 ore 15

Domenica 9 gennaio 2022 ore 15

Martedì 11 gennaio 2022 ore 15

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 7 gennaio 2022 ore 10

Lunedì 10 gennaio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 7 gennaio 2022 ore 10

Martedì 11 gennaio 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 10 gennaio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 10 gennaio 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 11 gennaio 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin du Royal Westminster

Jardin de palace de la Belle Epoque

Mercoledì 12 gennaio 2022 ore 10,30

Promenade du Soleil 1510



EXPOSITION "SIRIUS" DE CHRISTELLE ESPERTO

Fino all’8 gennaio 2022

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Le Titre Est Provisoire

Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 gennaio ore 20,30 e Domenica 9 gennaio 2022 ore 16,30

"Le Titre Est Provisoire" de Christophe Corsand avec Elie Rapp, Olivier Doran ou Jean-Philippe Azéma et Christophe Corsand

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Nina Attal

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 18,30,

Thursday Live Session avec Nina Attal

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Macbeth

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 20,30

"Macbeth" de William Shakespeare avec Antoine Fichaux, Thierry Garnier, Ce´cile Genovese, Xavier Girard, Marion Le Bihan, Geoffrey Lopez, Gre´goire Roqueplo et Re´my Scaramuzzino

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concert symphonique

Domenica 9 gennaio 2022 ore 18

Série Grande Saison : Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Charles Dutoit avec Martha Argerich, piano. Au programme : Fauré, Ravel, Stravinsky

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Thomas Vdb - Avant-première

Venerdì 7 gennaio 2022 ore 19,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Prom'Classic

Domenica 9 gennaio 2022

PROMENADE DES ANGLAIS

Informations www.promclassic.com/v22/



Volages !

Domenica 9 gennaio 2022 ore 18

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Kevin Levy "Cocu"

Lunedì 10 gennaio 2022 ore 20

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Conférences, Colloques et Concerts

Dall'11 gennaio 2022 al 30 marzo 2022

Centre Universitaire Méditerranéen

Programme du 1ère trimestre. Lieu de mémoire et de prestige, le Centre Universitaire Méditerranéen (C.U.M.) offre au grand public des conférences, des concerts, et des colloques.

conferences-colloques-et-concerts

65 Promenade des Anglais

Informations www.cum-nice.org

Vin et philosophie 11 gennaio 2022 ore 18 con Pierre-Yves Quiviger, professeur de philosophie du droit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne Le vin a été à[...]

Le terrorisme et son traitement judiciaire 12 gennaio 2022 ore 16 con Bruno de Cessole, écrivain, journaliste, critique littérairePhilippe Bilger, ancien avocat général , écrivain et homme de radio Alors[...]



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

voyage-musical

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino a l7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Jacques Renoir. Matières à paysages

Fino al 20 febbraio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Troisième édition du Festival photographique « Déclics niçois »

Fino al 2 marzo 2022

Parc Phoenix

Conférences, expositions, concours, ateliers et stage permettront au public de découvre cette univers photographique en admirant les œuvres mais également en pratiquant.

troisieme-edition-du-festival-photographique-declics-nicois

405 Promenade des Anglais



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein