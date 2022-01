Ligue 1: si torna a giocare…Covid permettendo!

Si riparte, domani, venerdì 7 gennaio con la prima giornata (la ventesima del torneo) del girone di ritorno: a dare fuoco alle polveri Bordeaux – Marsiglia, una gara che un tempo avrebbe avuto risalto per il peso delle due formazioni e che ora, invece, vede i padroni di casa in piena bagarre alla ricerca di risultati per tirarsi fuori dalle zone della classifica che scottano.

Sabato 8 gennaio due gare: un altro “testa –coda” tra il Lille, in ascesa anche se appena eliminato ai rigori dalla Coppa di Francia e il Lorient che è, al momento, la squadra meno in forma del torneo. Altra gara, interessante per la lotta per un posto in Europa, vedrà contrapposte Lens e Rennes.

Tutto il resto si disputerà domenica 9 gennaio .

All’ora di pranzo il Nizza scenderà in campo a Brest per difendere il suo secondo posto in classifica generale. Il Monaco, guidato da Philippe Clement al quale è stata affidata la squadra dopo il licenziamento di Niko Kovac, viaggerà alla volta di Nantes per incontrare una squadra che cercherà la vittoria per sorpassarli in classifica ed avvicinarsi alla “zona Europa.

L’incontro clou della giornata sarà Lione – Paris Saint Germain, gara che ricorda altri momenti e che potrebbe rilanciare i padroni di casa che attualmente sono solo tredicesimi in graduatoria.

Interessante anche il “testa coda” tra Montpellier – Troyes, mentre le altre tre gare vedono impegnate compagini che lottano per la salvezza in scontri per nulla semplici: Clermont – Reims, Angers – Saint Etienne e Metz – Strasburgo.

Sono stati effettuati i sorteggi per gli ottavi di finale della Coupe de Fran ce, torneo che schiude al vincitore la porta verso l’Europa League.



Non hanno avuto fortuna le squadre del Mediterraneo, questi gli accoppiamenti:

Paris Saint Germain – Nizza

Marsiglia – Montpellier

Lens – Monaco

Reims – Bastia

Nancy – Amiens

Nantes – Brest

Bergerac – Saint Etienne

Versailles – Tolosa