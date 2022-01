“Date una seconda vita al vostro albero di Natale”: allestiti a Nizza e nella Métropole punti di raccolta

La Métropole Nice Côte d’Azur e la Città di Nizza metteranno a disposizione, tra oggi, venerdì 7 gennaio e lunedì 17 gennaio 2022, dieci recinti strategicamente distribuiti sul territorio ove è possibile conferire gli alberi di Natale naturali .

Sarà possibile portare gli alberi in appositi recinti, non distante da casa, così da consentire di dare loro una seconda vita riciclandoli in compost, come tutti i rifiuti verdi metropolitani.



Gli abitanti degli altri comuni della Métropole hanno libero accesso ai tredici centri di raccolta rifiuti. Per quanto riguarda gli alberi artificiali degradati e gli alberi che misurano più di due metri, devono essere depositati in un centro di riciclaggio.



Questi i luoghi della città di Nizza ove sono allestiti, fino al 17 gennaio, i punti di raccolta:

Place des Vignerons de Bellet

Place Dominique Fighiera

Recyclerie des Moulins 19 Rua Mère Teresa

Rue Isadora Duncan / Jardin Général Ferrie

Rue de la Gare du Sud

Boulevard Victor Hugo 75

Avenue du Monastère (face du pôle de proximité)

Parking Musso 137 Avenue Henri Dunant

Place Toja

Place du Palio

Le rifiuterie presenti sul territorio sono dove é possibile conferire alberi di natale artificiali o quelli naturali di grandi dimensioni sono:

Nizza Ovest : Avenue Simone Veil

Nizza Est : Boulevard Jean-Baptiste Vérany

Nizza Nord : Boulevard Jean Behra

Cagnes sur Mer : Ancienne route de Vence

Carros : Chemin des Négociants Sardes

La Gaude : Quartier le Plan du Bois

La Trinité : Boulevard Fuon Santa

Levens : 877, route de Duranus

Vence: Route de Saint-Paul