Nizza, in arrivo un nuovo autovelox sulla Promenade des Anglais

Soprattutto sul far della notte la Promenade des Anglais si trasforma in un autodromo con tanto di bolidi lanciati a velocità ben superiore ai 50 km all’ora: ogni tanto ci scappa anche il morto, come è successo anche la scorsa settimana.

Il comune di Nizza corre ora ai ripari ed ha ottenuto dal Prefetto l’autorizzazione ad installare un terzo autovelox che verrà posizionato nella parte orientale della Promenade, comunque oltre il Negresco.

Sarà in grado sia di rilevare le violazioni, anche ad una buona distanza, commesse su tutte e due le carreggiate.

Si tratta del terzo autovelox posizionato sulla Promenade, gli altri due di trovano sulla carreggiata Nord tra l’Hotel Negresco e Boulevard Gambetta (sanziona chi passa col rosso) e sulla carreggiata Sud nel pressi del parcheggio dell’aeroporto Nice Côte d'Azur che si occupa degli eccessi di velocità.