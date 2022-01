Conferenze, concerti, proiezioni e incontri: il ricco gennaio dell’Artistique a Nizza

Dalla sua riapertura nel dicembre 2019, l'Artistique è stato un luogo unico e multidisciplinare con spazi espositivi permanenti di opere d'arte della Collezione Donazione Ferrero e del Centro per le Arti e la Cultura, che sono ora l'ambientazione di un programma rivolto a un pubblico alla ricerca della conoscenza e della cultura.

Questi gli appuntamenti di gennaio



Sabato 8 gennaio 2022 ore 16

Les rencontres de l’Artistique - Niki de Saint Phalle, des maisons-sculptures aux jardins imaginaires

Niki de Saint Phalle è un’artista visiva, pittrice, scultrice e regista franco-americana, famosa per aver prodotto tipi di bambole di dimensioni impressionanti, le Nanas. È anche all'origine, con Jean Tinguely, di sculture abitabili: Le Rêve de l'Oiseau, nella foresta del Var, Le Golem, a Gerusalemme e Le Cyclop, nascosto nella foresta di Fontainebleau. Nel 1979 inizia a creare un giardino immaginario e poetico, il Giardino dei Tarocchi (Jardin des Tarots) in Toscana, che riunisce sculture monumentali ispirate alle figure dei tarocchi. Le sue ambientazioni invitano i visitatori, grandi e piccini, a una straordinaria avventura sensoriale e visiva. La conferenza si concentrerà sulla scoperta di questi fantastici paradisi che uniscono umorismo e introspezione, nonché il desiderio di riscoprire la meraviglia di un mondo infantile.

Moderatore: Fabrice Flahutez, professore all'Università Saint-Etienne di Lione, curatore e specialista in surrealismo e gruppi artistico post 1945.



Giovedì 13 gennaio 2022 ore 14,30

Une heure avec… Pierre Frolla, apneista e regista

Detentore del record mondiale, subacqueo estremo, educatore, avventuriero, cameraman subacqueo, speaker, allenatore ... Pierre FROLLA è l'uomo che va di fretta per l'apnea. Scopri le sue emozionanti avventure, le sue novità, la sua scuola, i suoi stage e i suoi film. A cura di Dorothée Marro, giornalista, regista e attrice.



Giovedì 20 gennaio 2022 ore 18

Conférence face à face - La dame blanche

Alexandra Cravero, direzione musicale, Pauline Bureau, messa in scena e André Peyrègne conduttore.



Sabato 22 gennaio 2022 ore 16

Projection et débat - "Quand Jean devint Renoir" (ARTE - 2016), un film d'Alexandre Moix

Il film ripercorre l'affascinante storia di un uomo destinato a essere solo un "figlio di" e che ha cercato per tutta la vita di diventare "qualcuno" liberandosi dell'immagine travolgente del genio di suo padre (il pittore Pierre-Auguste Renoir). Jean Renoir ha rivoluzionato il cinema per affermarsi.

La proiezione sarà seguita da un dibattito con Jacques Renoir, pronipote di Jean Renoir e col regista Alexandre Moix. Discuteranno sull'importanza di questo regista e sulla storia di questa illustre famiglia.



Lunedì 24 gennaio 2022 ore 12,15

Concert de musique de chambre - Musique de chambre au musée

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate pour basson et violoncelle en si bémol majeur, K.292

Jacques Offenbach Duo pour violoncelle et basson, Op.51

Joseph Bodin de Boismortier Sonate en si bémol majeur pour violoncelle et basson

Julius Weissenborn Trio pour basson violoncelle et clarinette basse

Con François Dutreuil, clarinette basse, Olivier Feral, basson, Thierry Trinari, violoncelle.



Martedì 25 gennaio 2022 ore 14,30

Dans & hors les murs - La relation amoureuse : Regards croises

Con Astrid Veillon, attrice e Christine Ganneval, psicologa





Mostre

Esposizione permanente

Collection Donation Ferrero



L’Artistique si trova in Boulevard Dubouchage 27 a Nizza, non distante da Nicétoile.