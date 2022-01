Maison Lac ha aperto a Cap 3000 la sua nuova pasticceria

Nel 2022 la Maison LAC torna a crescere: dopo aver aperto un negozio e un'aula adiacente al laboratorio a Trinité nel 2019, Pascal LAC continua la sua espansione e si stabilisce in CAP 3000.

Da gennaio i clienti del centro commerciale potranno ora scoprire una nuovissima boutique di 100 mq, la 5° della cioccolateria. Amaretti, dolci, cioccolatini, un vero angolo di paradiso si apre quest'anno ai golosi.

Il cioccolatiere Pascal Lac ha sviluppato un know-how eccezionale ed una creatività unica in Costa Azzurra. Vero riferimento per la gente della Costa Azzurra ma anche per i turisti di tutto il mondo, continua a reinventarsi anno dopo anno.

Il suo amore per le migliori annate di cacao ed i risultati artistici gli sono valsi numerosi riconoscimenti. Dopo aver ottenuto 4 volte il Premio “Best of the Best” viene incoronato “ncontournable” tra i 20 migliori cioccolatieri di Francia, dal famoso Club des Croqueurs de Chocolat. Nel pieno della sua professione, è anche membro della prestigiosa Associazione " Relais Desserts International” dal 2006.