Ligue 1: bel colpo del Nizza a Brest, i rossoneri conservano il secondo posto

Covid e Coppa d’Africa hanno falcidiato le squadre francesi, così la ripresa con la prima giornata di campionato appare un colabrodo, con molte formazioni rimaneggiate oltre a due gare “saltate” a causa della pandemia.

Non sono state disputate Lille – Lorient e Montpellier – Troyes.

Pur con questi chiari di luna, la prima giornata di ritorno ha sancito l’ottimo stato di salute del Nizza, andato a vincere con un largo margine a Brest e del Marsiglia che ha spinto ancora più in basso il Bordeaux che ha alzato bandiera bianca in casa propria.

Così le due squadre della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur continuano la propria marcia, appaiate al secondo posto.

L'incontro di ieri sera tra il Lione e il Paris Saint Germain é finito con un pareggio, che accontenta tutte e due le squadre.

Altrettanto non si può scrivere del Monaco che, nonostante il cambio di allenatore, non é andato oltre al pareggio a Nantes e vede allungarsi il distacco che lo separa da Nizza e Marsiglia.

Bel colpo per il Lens che ha battuto il Rennes che colleziona un’altra sconfitta (la terza consecutiva), un brutto “filotto” per una squadra che punta all’Europa.

Pareggiano l’incontro Clermont e Reims, ai quali un punto ciascuno va benissimo, mentre lo Strasburgo va a vincere a Metz, inguaiando ancora di più i padroni di casa.



Fare un pronostico su quanto potrà succedere nel prossimo week end non è semplice, con questi chiari di luna: il calendario della ventunesima giornata è interessante e promette molto, ma sarà il Covid a determinare quali e quante gare si potranno disputare.

S’inizierà venerdì 14 gennaio con un anticipo di tutto rispetto, quello tra il Nizza e il Nantes che, dopo un inizio malfermo sta disputando ora un buon torneo.