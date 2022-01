Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Paumé" Joe Brami

Dal 13 al 15 gennaio 2021 ore 20,30 (sabato ore 18)

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



L'addition

Dal 14 al 16 gennaio 2022 ore 20,30 (la domenica ore 16)

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau



Improvisation

Domenica 16 gennaio 2022

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



Les Casemates de la création - Exposition Raymond-Pierre

Fino al 30 gennaio 2022

À Casemate Comte

bd d’Aguillon.



Les Casemates de la création - Exposition Nathalie Mauche et Pascal Papalia

Fino al 28 febbraio 2022

Casemate Comte

bd d’Aguillon.



AURON

Les Chefs Au Sommet d'Auron

Dal 15 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022

Les restaurants de la station et des villages de St Etienne de Tinée et St Dalmas le Selvage.

Un Festival de la Gastronomie de Montagne d'Auron en présence des plus grands chefs étoilés de la région.

les-chefs-au-sommet-d-auron

Menu à seulement 45€ comprenant amuse-bouche, entrée, plat et dessert.



CANNES

CONCERT THREE LITTLE WORDS

Dominique Fils-Aimé

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT YUMACHINE

Soirée Cubaine

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 19

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXCURSION VISITE DU QUARTIER SAINT-NICOLAS

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 14

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SPECTACLE HOMMAGE À CÉLIA CRUZ, REINE DE LA SALSA

vENERDì 14 GENNAIO 2022 ORE 18

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONCERT ROVER

Première Partie : PI JA MA

Sabato 15 gennaio 2022 ore 20

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



SPECTACLE RÉBUS

Compagnie Filalo

Sabato 15 gennaio 2022 ore 10,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE HORS LIGNE

Spectacle de Danse

Sabato 15 gennaio 2022 ore 20

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT SAINT-SAËNS PAR FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY

Concert symphonique

Domenica 16 gennaio 2022 ore 17

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



CONCERT DU NOUVEL AN : DE L’OPÉRA AU CINÉMA

Domenica 16 gennaio 2022 ore 17,30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONCERT LE BEL AUJOURD'HUI - AMY

Mercoledì 19 gennaio (ore 18,30) e giovedì 20 gennaio 2020 ore 19

au jeudi 20 janvier 2022

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



EXCURSION VISITE SITE DU QUARTIER CALIFORNIE

QUAND ?

Mercoledì 19 gennaio 2022 ORE 14

25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes



EXPOSITION DE LA MAIN À L'HUMAIN, LES MARIONNETTES D'ARKETAL

Fino a domenica 13 marzo 2022

Horaire: De 10h à 12h et de 14h à 18h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

JANVIER À MARS :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



J'ai trop d'amis

Martedì 18 gennaio 2022 ore 19

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



LEVENS

Passionnément Brahms

Domenica 16 gennaio 2022 ore 15,15

Auditorium " Joseph Raybaud"



MENTON

Conférence Raymond Moretti par Marc Dimech commissaire d’exposition Raymond Moretti Les Années Bonheur

Sabato 15 gennaio 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 15

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 15

Sabato 15 gennaio 2022 ore 15

Domenica 16 gennaio 2022 ore 15

Martedì 18 gennaio 2022 ore 15

Mercoledì 19 gennaio 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 10

Lunedì 17 gennaio 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 10

Martedì 18 gennaio 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 17 gennaio 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 17 gennaio 2022 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 18 gennaio 2022 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin d'agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 19 gennaio 2022 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visite guidée : le jardin du Riviera Palace

Jardin de Palace de la Belle Epoque

Mercoledì 19 gennaio 2021 ore 10,30

Entrée du parc,

28 Avenue Riviera



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Que Croire ? Qui Croire ?

Giovedì 13 gennaio 2022 dalle ore 19 alle 21

"Que Croire ? Qui Croire ?", une conversation présentée par Robert Maggiori avec Laurent Cordonier, sociologue, et Camille Riquier, philosophe, organisée par Les Rencontres Philosophiques de Monaco

Lycée Technique et Hôtelier de Monaco

7, allée Lazare Sauvaigo



Noire

Giovedì 13 gennaio 2022 ore 20,30

"Noire" de et avec Tania de Montaigne

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Au Royaume de Merlin

Sabato 15 gennaio ore 1430 e Domenica 16 gennaio 2022 ore 14,30

"Au Royaume de Merlin" de et avec Nicolas Goubet

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



J’ai Peur Du Noir

Sabato 15 gennaio ore 16,30 e Domenica 16 gennaio 2022 ore 11 h00

"J’ai Peur Du Noir" de et avec Nicolas Goubet

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concert Symphonique

Domenica 16 gennaio 2022 ore 18

Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Cristian Macelaru avec Valeriy Sokolov, violon. Au programme : Béla Bartok, Sergueï Prokofiev, Alexandre Scriabine, Mili Balakirev et Sergueï Lyapunov

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



90e Rallye Monte-Carlo

Da lunedì 17 gennaio a domenica 23 gennaio 2022, Principauté de Monaco

90e Rallye Monte-Carlo, manche inaugurale du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2022 (WRC)

Principauté de Monaco



Partie De Campagne

Martedì 18 gennaio 2022 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - De l'Ecrit à l'Ecran - projection du film "Partie De Campagne" de Jean Renoir (1946) organisée par l'Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec Alliance Française

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concert Jeune Public

Mercoledì 19 gennaio 2022 ore 15

Commémoration Albert Ier : Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de Philippe Béran avec Joan Mompart, adaptation scénique et récitant et Julien Le Hérissier, composition musicale. Au programme : Je suis Albert, (une rêverie sur Albert Ier, prince savant et navigateur)

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Trial Indoor International de Nice

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 20,30

18ème édition, organisé par le Moto-club de La Gaude. Par ailleurs, le Trial international indoor de Nice fait partie d'un challenge de 4 compétitions organisées dans différent pays, qui pour l’heure n’ont pas encore été déterminés.

trial-indoor-international-de-nice

Palais Nikaia

163 route du Mercantour - 06200 NICE



Cyrano

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Vanessa Beaudoin

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 20,30

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



Vanessa Beaudoin

Venerdì 14 gennaio 2022 ore 20,30

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



Karim Duval dans « Y »

Sabato 15 gennaio 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Orchestre d’harmonie de la ville de Nice

Domenica 16 gennaio 2022 ore 15,30

Basilique Notre-Dame

Av Jean Médecin



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino a l7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Jacques Renoir. Matières à paysages

Fino al 20 febbraio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Troisième édition du Festival photographique « Déclics niçois »

Fino al 2 marzo 2022

Parc Phoenix

Conférences, expositions, concours, ateliers et stage permettront au public de découvre cette univers photographique en admirant les œuvres mais également en pratiquant.

troisieme-edition-du-festival-photographique-declics-nicois

405 Promenade des Anglais



Divines collections. L’art sacré du comté de Nice

Fino al 21 marzo 2022

Palais Lascaris

15 rue Droite



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein