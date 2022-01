Come all’Opéra, mostra di Marie-Caroline Regottaz a "Lou Babazouk" (Foto)

Tra dipinti-collage e sculture, la mostra "Comme un air d’Opéra" è un omaggio al repertorio dell'Opera e dei suoi famosi e affascinanti personaggi.

L'artista Marie-Caroline Regottaz, già primo violino dell'Opéra de Nice e, per 15 anni, dell'Opéra di Lione, diventata artista visiva nel 2004 grazie a Niki de St Phalle, ripropone i costumi e le scenografie del mondo dell'Opera attraverso personaggi che conosce bene, avendone interpretato per molti anni le partiture delle opere quale violinista professionista.

Il suo lavoro artistico è ispirato dall'ammirazione di Marie-Caroline per i grandi Maestri come Niki de St Phalle, Jackson Pollock, Gustav Klimt o Christian Lacroix. Ma soprattutto, questa mostra è un inno ai grandi compositori, da Mozart a Debussy, Puccini, Tchaikovsky, Wagner e molti altri.



Un intero mondo di drammi lirici, storie fantastiche o gelosie appassionate, messi in scena, reinventati e consegnati in dipinti-collages o sculture, per la gioia degli amanti del mondo della musica classica.