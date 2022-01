Ligue 1: Nizza – Nantes e Monaco – Clermont, in Costa azzurra si spera nell’en plein

Al momento non si ha notizia di gare della ventunesima giornata , seconda del girone di ritorno, che possano subire un rinvio a causa del Covid.

Sono state fissate le date dei recuperi delle gare della prima giornata di ritorno che non sono state disputate: il 19 gennaio si giocheranno Lille – Lorient e Montpellier – Troyes e il 26 gennaio Angers – Saint Etienne.

Tra assenze per il Covid e per la Coppa d’Africa, il torneo prosegue con il Paris Saint Germain solidamente in testa, seguito, a 9 punti di distanza, da Nizza e Marsiglia. Poi occorre scendere uno scalino di 5 punti per trovare Rennes e Montpellier ed un punto più sotto Lens e Monaco.

In coda difficile la posizione del Saint Etienne, distanziato di 4 punti dalla coppia Metz e Lorient e di 6 da quella Bordeaux e Troyes. Della partita da parte anche il Clermont che si trova appena un punto più in alto.

La classifica cannonieri è ancora guidata da Jonathan David del Lille con 12 reti.

La seconda giornata di ritorno inizierà venerdì 14 gennaio con un anticipo di tutto rispetto, quello tra il Nizza e il Nantes, squadra che, dopo un inizio piuttosto malfermo, sta disputando ora un buon torneo e scenderà in campo all’Allianz Riviera per nulla deciso a coprire il ruolo di agnello sacrificale.

Sabato 15 gennaio il Paris Saint Germain riceverà il Brest, mentre il Lens viaggerà alla volta di Saint Etienne.

Tutte le altre gare domenica 16 gennaio .

Il Monaco riceverà il Clermont e cercherà il risultato pieno, a Marsiglia giungeranno in campioni di Francia del Lille e il Montpellier scenderà in campo a Strasburgo.

Le altre gare prevedono un “testa coda” tra Rennes e Bordeaux, mentre il Lorient riceverà l’Angers, il Reims se la vedrà con il Metz e il Troyes riceverà il Lione.