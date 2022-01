La difficoltà dell'Internazionalizzazione di un'azienda

Ti stai chiedendo se il tuo prodotto potrebbe essere venduto anche all’estero? In questo mondo così diverso, le aziende di oggi dovranno fare attenzione quando vogliono entrare in nuovi mercati internazionali. Ci sono vari fattori della cultura di ogni paese che potrebbero influenzare il successo o il fallimento di un'azienda in un nuovo mercato.

In particolare, la sfida più grande a volte per un business potrebbe sorgere all'interno della stessa organizzazione. Ci saranno numerose sfide che un'organizzazione dovrà affrontare per sviluppare la consapevolezza nell'ambiente del marketing internazionale.

In particolare, un’azienda dovrà comprendere la differenza tra standardizzazione e adattamento quando un nuovo prodotto dovrà entrare nei mercati internazionali. Un altro punto da tenere in considerazione è il marketing mix ( product, placement, promotion, price ) che può garantire positivamente le strategie di marketing in un contesto internazionale.

Una delle più grandi sfide per l’Internazionalizzazione di un’azienda è capire la differenza tra la cultura di casa e la cultura di un altro paese. Ma, prima, la vera domanda è: cos'è la cultura?

La cultura di un paese rappresenta il modo in cui la società impara, agisce e pensa in modo inequivocabile. Lo scopo e la direzione di questo breve articolo è quello di evidenziare i fattori culturali che un'azienda dovrebbe prendere in considerazione per espandere la propria attività nel mercato globale Prima di tutto, un'azienda dovrà capire quali sono i principali elementi culturali che potrebbero differenziare un paese dall'altro. Ad esempio, l’utilizzo della parola chefline durante una campagna pubblicitaria potrebbe avere un significato differente tra due paesi come Inghilterra e Cina.

Esiste infatti una differenza tra cultura ad alto e basso contesto nell'ambiente del marketing internazionale. La globalizzazione è un'opportunità per i paesi e le imprese che sono competitivi, e può essere una minaccia per quelli che non lo sono. Per questo motivo, le attività devono mirare a capire le differenze culturali come la lingua, i costumi, la tecnologia, la concorrenza ed i valori. Le imprese che cercano nuovi mercati dovranno anche concentrarsi sui principali fattori di globalità dell'industria: Politica ed Economia.