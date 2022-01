Ritorna la terra! Via l’impermeabilizzazione dal Jardin Normandie Niemen a Nizza

Si lavora alacremente, a Nizza, per restituire all’originale funzione di assorbimento dell’acqua piovana gli spazi verdi.

In questi giorni, i lavori riguardano un giardino posto tra il porto e la stazione di Riquier, il Jardin Normandie Niemen che ben conoscono quanti si recano a fare la spesa al vicino Carrefour Tnl.



Si tratta di un intervento per adattare il territorio ai cambiamenti climatici, in particolare attraverso l’eliminazione di quanto impermeabilizza il suolo.



Sono, così, in corso lavori per la sostituzione di 1.220 metri quadrati di superficie del giardino per renderne permeabile una parte maggiore oltre alla sistemazione di nuove panche e tavoli per adattarsi all'alta affluenza.



Ragazzi e adulti beneficeranno, inoltre, di un campo di pilou, gioco emblematico dell'identità nizzarda e due tavoli da ping-pong.

Il costo dell’intervento è di 45 mila euro: i giardini resteranno chiusi per tutto il mese di gennaio.