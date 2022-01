Ligue 1: per il Nizza, quarta vittoria consecutiva. Il Monaco torna a vincere

Vince il Paris Saint Germain cul Brest (e non é una novità), vince il Nizza contro il Nantes: non modificano le prime posizioni della classifica che si consolida, sia nelle parti alte, sia nella zona retrocessione.

La novità della ventiduesima giornata , seconda del girone di ritorno, è data dall’alto numero di reti realizzate.

Goleada del Rennes che affonda ancora di più il Bordeaux e poker del Monaco a spese del Clermont che pian piano viene riassorbito nelle parti basse della classifica.

Per il Nizza si tratta della quarta vittoria consecutiva che coincide con la conquista in solitaria del secondo posto, per il Monaco del primo successo dopo il cambio della panchina.

Finisce in pareggio l'incontro tra il Marsiglia e il Lille, mentre il Lione va a vincere a Troyes.

Non ce l’ha fatta il Montpellier che ha subito tre reti a Strasburgo, mentre il Metz (che domenica prossima affronterà il Nizza) è andato a vincere a Reims.

S’inguaia ancora di più il Lorient che ottiene solo un pari in casa con l’Angers.

In settimana verranno recuperate due delle tre gare della prima giornata di ritorno non disputate a causa del Covid: Lille – Lorient e Montpellier – Troyes.

Il campionato di Ligue 1 tornerà con la ventiduesima giornata venerdì 21 gennaio quando si giocherà l’anticipo Lione – Saint Etienne, una sorta di derby tra due squadre che fino ad ora hanno disputato un torneo non esaltante.

Sabato 22 gennaio sarà la volta di due gare che potrebbero costituire un importante sviluppo per le formazioni impegnate. Si tratta di Brest – Lille e, soprattutto, di Lens – Marsiglia, gara tra formazioni che sono, attualmente, in “zona Europa”.