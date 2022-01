Fondazione Prince Pierre di Monaco riporta arte e cultura al centro con 5 incontri pubblici

Nel 2022 la Fondazione Prince Pierre di Monaco rinnova il suo impegno a promuovere l'incontro con creatori di Arte, Cultura, Storia, invitati a condividere la loro esperienza, le loro motivazioni ed il loro impegno.

Anche quest'anno, come da quasi cento anni, vengono offerti diversi appuntamenti a Monaco il 24 e 31 gennaio, 28 febbraio e 7 giugno; “fuori le mura” alla Maison de l'Océan a Parigi.

Info su https://www.fondationprincepierre.mc/

APPUNTAMENTI

> Lundi 24 janvier – 18h30 – Théâtre des Variétés

Camille MORINEAU, conservatrice du Patrimoine et historienne de l’art

L’autre moitié de la lune : les artistes femmes dans l’art moderne

Comment devient-on historien d’art, et plus spécifiquement historienne de l’art, et encore plus spécifiquement historienne de l’art des artistes femmes ? Est-ce un champ de recherche, une passion, un engagement, ou tout ceci à la fois ? En quoi la création des femmes reflète-t-elle une autre vision du

monde, et de quel autre monde alors nous proposent-elles la vision ?

Ce sont autant de questions et de réponses qu’apportera Camille Morineau sur son parcours personnel et professionnel.



> Lundi 31 janvier – 18h30 – Théâtre des Variétés

Mia HANSEN-LØVE, réalisatrice Le plan, une écriture du film

Pour filmer une scène, y a-t-il une seule place pertinente qu’on puisse assigner à la caméra, une bonne distance, une durée exacte qui s’impose pour exprimer ce qui est souhaité ? Quel rôle joue le directeur de la photographie dans ce dispositif ? À quel moment s’opère le choix de l’axe de prises de vues pour un plan et pour quels desseins ? Quelle tension se joue entre le plan imaginé, le sens envisagé et le plan enregistré ? Autrement dit, comment concilier l’intention du plan et l’attention portée à ce qui a été mis

en place et filmé, avec la possible part d’aléa qui en résulte ?

Sur la base d’extraits de ses films, la conversation entre Mia Hansen-Løve et Jacques Kermabon, critique de cinéma, tournera autour de la mise en scène, la conception des plans, des fragments d’espace-temps, et des choix qu’ils impliquent. Cette conférence est organisée en collaboration avec l’Institut audiovisuel de Monaco.

> Lundi 28 février – 18h30 – Théâtre des Variétés

Daniel PENNAC, écrivainRêver en littératureDaniel Pennac ne se présente plus, tant cet auteur est proche de son public, tant sa production, multiple,multiforme, s’adresse à tous et à chacun. Son œuvre, que l’on peut aborder de diverses façons, et qui estd’un accès facile, soulève cependant bien des questions, remue en nous quelque chose du domaine del’intime, du secret, et pourtant de ce que nous avons le plus en commun. Un grand écrivain contemporaina donc accepté d’évoquer pour nous son processus de création, celui grâce auquel sa pensée devient celivre que nous tenons entre nos mains, ce texte qui pénètre notre conscience, son idée, ses sons, seslumières et ses couleurs qui deviennent tout à coup nôtres.

> Mardi 7 juin – 18h30 – Grimaldi Forum

Vinciane DESPRET, philosophe et psychologueÉcrire avec les animauxLe philosophe William James insistait sur le fait que les choses terrestres non seulement « ont des viespersonnelles » mais qu’elles racontent de véritables récits qui constituent la trame de l’univers. Depuislors, quelques philosophes et quelques historiens se sont attachés à prendre acte de la possibilité,notamment pour les animaux, d’activement « signifier », par le biais de traces et de marques, sur unmode que Michel Serres associera au régime de l’écriture. Les humains ne seraient donc pas les seuls àraconter des histoires, voire à participer à l’écriture de l’Histoire...

Les conférences « hors les murs » :> En raison des nouvelles mesures sanitaires, la rencontre avec Hélène CIXOUS initialement prévue lemardi 18 janvier 2022 à la Maison de l'Océan à Paris est annulée. Sa conférence « Le chat et le château »,organisée avec les Rencontres Philosophiques de Monaco, sera mise en ligne à une date ultérieure.

> Lundi 7 février - 18h30 - Maison de l’Océan (Paris)Betsy JOLAS, compositriceLes histoires vraies de Betsy JolasAprès que la Fondation Prince Pierre ait décerné en 2021 son Prix triennal de composition musicale àMichael Jarrell, l’opportunité a été saisie de recueillir une part de la mémoire de la Présidente du Conseilmusical de la Fondation, l’immense compositrice Betsy Jolas.Cette démarche a pris la forme d’un entretien filmé, au cours duquel Mme Jolas converse librement avecArnaud Merlin, producteur, animateur et musicologue, abordant tour à tour sa vie, son parcours musical,son œuvre et la place importante qu’y a pris la Fondation dans son action de soutien à la créationcontemporaine