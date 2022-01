Menton: il programma della Fête du Citron (ma oggi potrebbe cambiare tutto...)

Ancora troppo alto il tasso d’incidenza del Covid per rischiare: l’edizione numero 88 della Fête du Citron a Menton si svolgerà ugualmente, ma con modalità ben diverse da quelle cui eravamo abituati. Questo almeno sembrerebbe , stando al programma ufficiale pubblicato sul sito internet della città di Menton.

Nelle ultime ore, peraltro, si fa strada l'ipotesi di organizzare anche le sfilate: novità potrebbero giungere a breve. Per fine mattinata di oggi é annunciata qualche novità e, in zona Cesarini, potrebbero spuntare anche 5 corsi carnevaleschi .

Dopo Nizza, anche Menton potrebbe tornare alla "quasi" normalità, pur fra misure estreme e la limitazione degli accessi ai corsi carnevaleschi. Il Prefetto, a certe condizioni, avrebbe infatti autorizzato le sfilate.

Per ora il programma prevede nessun corso e nemmeno i giardini luminosi, ma tante strutture, anche alte 10 metri, nei giardini Biovès.

Questa la decisione dell’amministrazione comunale concordata con la Prefettura e non poteva andare diversamente.





Reso noto il programma della manifestazione, forzatamente molto rimaneggiato

Exposition des motifs d’agrumes: tutti i giorni, dal 12 al 27 febbraio, nei giardini Biovès, ingresso gratuito.

Festival des Orchidées: tutti i giorni, dal 12 al 27 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, al Palais de l'Europe.

Salon de l’artisanat: tutti i giorni, dal 12 al 27 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, al Palais de l'Europe.

Opera “La Traviata”: 19 febbraio, alle 20,30, al Palais de l'Europe. Prezzi: da 35 a 40 euro.

Opera “Giselle”: 23 febbraio, alle 21, al Palais de l'Europe. Prezzi: da 15 a 38 euro.

Cena di gala di chiusura della Fête du Citron: 26 febbraio, alle 20,30, al Casino Barrière di Mentone. Prezzo: 59 euro.

Visite guidate

Randonnée du citron: lunedì 14 e 21 febbraio e giovedì 17 e 24 febbraio

Excursion la culture du citron: lunedì 14 e 21 febbraio e giovedì 17 e 24 febbraio

Visite découverte la Casetta, verger d’agrumes: sabato 12, 19,26 febbraio, martedì 15 febbraio e mercoledì 23 febbraio;

Visite découverte l’orangeraie, un jardin de palace : giovedì 17 e 24 febbraio ;

Visite découverte le jardin Serre de la Madone: martedì 15 e 22 febbraio e mercoledì 16 e 23 febbraio;

Visite découverte le jardin Maria Serena: venerdì 18 e 25 febbraio;

Visite découverte les villages perchés de la riviera : giovedì 17 e 24 febbraio ;

Visite découverte la Vieille Ville de Menton : domenica 13, 20 e 27 febbraio e martedì 15 e 22 febbraio ;

Visite découverte le jardin Fontana Rosa: venerdì 18 e 25 febbraio;

Visite découverte le jardin du Val Rahmeh: lunedì 14 e 21 febbraio ;

Visite découverte le jardin du Riviera Palace : mercoledì 16 e 23 febbraio ;

Randonnée du mimosa et arbres patrimoniaux: mercoledì 16 febbraio e venerdì 18 e 25 febbraio ;

Visite découverte le jardin du Mas Flofaro: sabato 12, 19 e 26 febbraio, mercoledì 16 febbraio e venerdì 18 e 25 febbraio.

Per accedere al Palais de l'Europe e al Casino Barrière de Menton sono necessari il pass sanitaire e l'uso di una mascherina.

Per informazioni sulla Fête du Citron e per l’acquisto dei biglietti l'ufficio turistico Menton, Riviera et Merveilles sarà aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 18, in 8 Avenue Boyer.