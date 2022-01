Nizza, torna il Carnevale “Roi des Animaux” …anche i corsi e le battaglie dei fiori!

A febbraio il Roi des Animaux riprenderà, dopo un anno di stop, a percorrere le strade di Nizza: Carnevale si avvicina.

La manifestazione colorerà Nizza da venerdì 11 febbraio (quando tornerà la cerimonia di apertura, accantonata da alcuni anni) a domenica 27 febbraio, quando verrà incenerito il Re del Carnevale.

Questo il programma che, a causa della pandemia, potrebbe in ogni caso subire modifiche.



Cerimonia di apertura

Venerdì 11 febbraio 2022 ore 18,30 Place Masséna



Corsi carnevaleschi illuminati

Sabato 12 febbraio 2022 ore 20,30

Martedì 15 febbraio 2022 ore 20,30

Sabato 19 febbraio 2022 ore 20,30

Martedì 22 febbraio 2022 ore 20,30

Sabato 26 febbraio 2022 ore 20,30



Parada Nissarda

Domenica 20 febbraio 2022 ore 14,30



Battaglie dei fiori

Domenica 13 febbraio 2022 ore 14,30

Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 14,30

Sabato 19 febbraio 2022 ore 14,30

Mercoledì 23 febbraio 2022 ore 14,30

Sabato 26 febbraio 2022 ore 14,30



Cerimonia di chiusura

Domenica 27 febbraio 2022 ore 18