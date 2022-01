Hotel Negresco é caccia al record

L’hotel Negresco è in lizza per aggiudicarsi uno dei più importanti e prestigiosi premi, il Travel+Leisure World's.

Si tratta di un riconoscimento che viene attribuito alle località più significative, agli hotel, ai parchi, in pratica un premio alle migliori esperienze di viaggio che viene votato dal pubblico.

L'hotel pentastellato non si è mai aggiudicato il primo premio del Travel+Leisure World.

Lo scorso anno fu l’hotel Mahali Mzuri in Kenya a giungere in testa nella categoria miglior hotel. Alcuni hotel francesi sono riusciti a raggiungere la Top 100 di questa classifica, come La Réserve a Parigi, che si è classificata al 16° posto o l'Hôtel Plaza Athénée a Parigi, al 75° posto.