Ostriche e coquillages a Cannes? Nessun dubbio, c'è Astoux et Brun

Astoux et Brun è lo storico ristorante di frutti di mare e pesce a Cannes. Chi conosce bene la città sa che sono circa 70 anni che il locale si è ritagliato un nome tra i tanti turisti e professionisti che ritornano in città. I residenti, che lo avevano eletto come ristorante 'cult' oggi tendono la lasciare spazio a chi viene da fuori. Posizionato sulla piazzetta della 'petanque' a due passi dal Palais resta un punto di riferimento anche oggi.

Occorre sapere dove si va, e sopratutto avere chiare le regole del locale. Qui si viene per ostriche e coquillages, per langoustines, cozze e homards, per i plateau royal sontuosi che vengono proposti. Troverete almeno 10 tipi diversi di ostriche, di diversi produttori e pezzature, ma occorre chiedere bene ai camerieri e non fare i 'sapientoni', qui il personale non stagionale è assai preparato. Così potrete degustare le Spéciales d’Irlande Ostra régal Famille Boutrais, le Spéciales de Normandie Taillepied e le Gillardeau, ma anche le Fines de claires Tafforet Marennes Oléron solo per citare alcune specialità.

Ci sono sempre gamberi freschi, lumache di mare, spesso anche ricci. Il tutto accompagnato con il limone e una salsa di aceto con cipollotti, oltre ad un aiolì della tradizione (maionese aromatizzata all'aglio.

La carta dei vini è ben assortita, spiccano quelli della Cote de Provence, del resto se siete a Cannes godetevi i vini del territorio, in particolare il rosèe. Sui piatti di pesce si rischiano giudizi altalenanti, come pure sui dolci, Astoux et Brun è il luogo dove deliziarsi di frutti di mare.

Non sono ammesse prenotazioni (ante covid, oggi a tratti sono accettate) quindi è necessario fare la fila che peró scorre veloce anche perchè è di rigure un servizio rapido.